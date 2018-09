Williams i Osaka disputaran la final de l'Open dels Estats Units

La jove tenista japonesa Naomi Osaka ha fet aquesta matinada història en guanyar per 6-2 i 6-4 a l'amfitriona Madison Keys en la semifinal de l'Open dels Estats Units i aconseguir el pas a la final per enfrontar-se a la gran favorita, Serena Williams.

Osaka és la primera japonesa que aconsegueix disputar una final d'un Grand Slam. Ha signat la victòria per la via ràpida, en una hora i 25 minuts. Williams serà la seva gran prova. L'estatunidenca ha guanyat la seva semifinal per un clar 6-3 i 6-0 davant la letona Anastasija Sevastova. A la pista central de Flushing Meadows, l'Arthur Ashe Stadium, la tenista ha realitzat una demostració de bon joc, força i agressivitat per frenar la jugadora més en forma de tot el circuit internacional.