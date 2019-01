L'operació Bitures contra les apostes il·legals al tenis acaba amb 83 investigats i 15 detinguts

La coneguda com a operació Bitures s'ha saldat amb la implicació de 83 persones, de les quals 15 han sigut detingudes i 68 investigades, entre elles 28 tenistes professionals de les categories ITF Futures i Challenger. Arran de l'alerta dels responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organisme anticorrupció de caràcter internacional responsable de vetllar per la integritat en el món del tenis, la Guàrdia Civil va desmantellar el mes d'octubre passat aquesta xarxa de corrupció que pactava resultats de partits utilitzant, si calia, la intimidació per aconseguir els seus objectius.



Marc Fornell, tenista català professional considerat un dels caps de la trama, ja va entrar en aquell moment a presó incondicional per odre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, juntament amb quatre detinguts més. Se'ls atribueix, segons el cas, responsabilitat penal pels delictes d'integració en organització criminal, corrupció entre particulars (àmbit esportiu), estafa, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes i usurpació d'identitat.

Segons la Guàrdia Civil, l'organització criminal va usurpar milers d'identitats de ciutadans, que utilitzaven per fer les apostes, vinculant-les a comptes d'apostadors en què revertien els guanys obtinguts amb la finalitat d'emmascarar la seva veritable identitat i no tributar a Hisenda els beneficis fraudulent s .

Per fer-ho, un grup d'homes de nacionalitat armènia s'utilitzava de nexe entre ells i la resta de membres de la xarxa, arribant a intimidar l'esportista si no s'avenia a col·laborar. Un cop s'aconseguia que el tenista acceptés el suborn, els armenis es desplaçaven als llocs on es disputaven els partits amb la finalitat de comprovar i assegurar-se que el tenista complia amb el que s'havia pactat prèviament. De la mateixa manera, donaven l'ordre que s'efectuessin les apostes esportives en diversos punts d'àmbit nacional i internacional.

Els agents que han treballat en l'operació, portada a terme per l'Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, i que per la seva transcendència internacional han comptat amb la col·laboració de membres de l'Oficina Europea de Policia (EUROPOL), així com de la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda, han constatat que l'organització operava almenys des del febrer del 2017 i han calculat que han pogut generar guanys milionaris. Els ara detinguts transferien aquests diners entre diversos comptes per finalment acumular-ho tot en comptes del seu control, sempre sota identitats usurpades. Per això, s'ha procedit al bloqueig i la intervenció dels saldos de 42 comptes bancaris dels investigats, diversos immobles i saldos de nombrosos comptes associats a moneders electrònics on acumulaven aquestes importants sumes de diners.

Durant l'operació es van fer onze escorcolls domiciliaris simultanis en nou províncies espanyoles, en què es van intervenir 167.000 euros en efectiu, una arma curta, proves documentals de les identitats usurpades, més de cinquanta dispositius electrònics, ordinadors, peces de joieria i bolsos (invertien els guanys en objectes de luxe), nombroses targetes de crèdit de moneders electrònics on s'acumulaven els ingressos i cinc vehicles d'alta gamma.