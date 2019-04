"Volem navegar": la vela catalana es manifesta a Barcelona

"Volem navegar, volem navegar". El món de la vela catalana ha aixecat aquesta tarda la veu en un acte organitzat per la Federació Catalana de vela a pocs metres de la catedral de Barcelona. Un centenar d'esportistes, els afectats més evidents, tècnics, presidents de clubs i representants d'institucions, han tornat a mostrar el seu rebuig a la redacció del reglament general de costes de l’Estat, que deixa en risc de desaparició un grup de clubs nàutics de platja de Catalunya i que s'articula sota el paraigües del ministeri per a la Transició Ecològica.

La campanya 'Defensem la vela' és l'altaveu d'una queixa i una necessitat comuna. "A tots els clubs: no navegueu en solitari, som una tripulació nombrosa", ha dit el màxim dirigent de la Federació Catalana, Xavier Torres, llegint un manifest. La presència del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins, i la diputada d’Esports de Barcelona, Maite Fandos, han exemplificat el suport institucional a la causa.

Necessitats comunes

La reivindicació reclama reescriure les regles del joc amb sentit comú per assegurar el patrimoni i la funció social que orquestra la disciplina aquàtica. "Reivindiquem una modificació del reglament perquè els clubs, per la seva singularitat, siguin considerats bens d'interès local i que en el futur les noves instal·lacions nàutiques puguin superar el cànon màxim de metres quadrats que ja existia. També que renovin la concessió amb els metres quadrats que presenten les instal·lacions, tal com s'ha fet amb els restaurants. Per què amb ells sí i nosaltres no?", deia Torres, sota la pluja, davant de dues embarcacions: "Ara és hora de remar tots a l'una. Els nostres companys ens necessiten. Perquè enmig de la tempesta sempre hi ha un far que ens il·lumina, amb una espurna de sentit comú".