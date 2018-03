El millor Girona del curs accepta el repte d’intentar la proesa al Bernabéu

La primera visita del Girona a Primera al Santiago Bernabéu està marcada en vermell. La magnitud de l’escenari i la grandesa del rival són els dos arguments principals per situar al Madrid com a favorit indiscutible. Però si algun conjunt ha demostrat trencar qualsevol lògica imaginable és el Girona, que viu el millor moment de la temporada. Tres triomfs seguits contra el Celta, el Vila-real i el Deportivo han canviat els propòsits dels gironins, que haguessin signat una salvació que ha arribat abans del previst i ara es marquen l’objectiu real d’assolir el dret a tenir una plaça europea. De motius per creure-hi, en sobren. Han passat 284 minuts des que Bounou encaixés l’últim gol, elevant a nou els partits on el marroquí ha deixat la porteria a zero darrere d’Oblak, Ter Stegen i Cuéllar. Desglossats els registres de la segona volta, a més, el Girona seria el quart classificat, havent lligat 17 dels 27 punts en joc. Per si no fos prou, en el record queda l’històric triomf a Montilivi de la primera volta, l’exemple perfecte de la tenacitat d’un col·lectiu disposat a continuar creixent. Com en els darrers anys, quan la ciutat plorava per quedar-se amb la mel als llavis veient com l’ascens s’escapava, els homes de Pablo Machín van marxar al vestuari amb un 0-1 en contra tot i generar un grapat d’ocasions –dos pals inclosos- per posar l’electrònic a favor seu. Ningú va deixar de creure, escrivint l’exercici de superació més mediàtic de la curta història a l’elit que feia possible la remuntada. De ben segur, que ni a uns ni a altres se’ls haurà oblidat quan trepitgin la gespa i es retrobin (20.45 h, Movistar Partidazo). “L’actitud i la mentalitat seran determinants, no podem estar mirant si el camp és bonic o no perquè quan ens despertem ens hauran marcat dos gols. Jugar contra els millors és un estímul, no tenim por i si respecte” resumeix el tècnic sorià, que sortirà amb l’onze de gala, deixant fora de la convocatòria a Alcalá, Planas, Eloi i Olunga.

Irregulars

Zidane, que tampoc té cap baixa significativa i pretén allargar la bona dinàmica actual –cap equip supera els seus números en els darrers nou partits-, ha vist com els seus homes estan protagonitzant un curs irregular davant els seus aficionats. A l’inici, el València (2-2), el Llevant (1-1) i el Betis (0-1) van assaltar el Bernabéu, ruboritzat amb les derrotes contra el Barça (0-3) i el Vila-real (0-1). Eliminats de la Copa davant el Leganés (1-2), tampoc van saber derrotar ni el Fuenlabrada (2-2) ni el Numància (2-2). La tornada a la Champions, però, ho ha canviat tot. Els blancs flairen la sang quan arriba la seva competició preferida. Cristiano Ronaldo torna a ser aquell depredador insaciable que fa tremolar al defensor més ferm. Quatre victòries seguides i un recital contra el PSG, han recordat a tothom el potencial d’un conjunt que ja sap com les gasta el Girona. “Està realitzant una gran temporada però el més important és que tenim ganes, volem escalar posicions i acabar segons” exposa el francès, conscient que el Madrid ha rebut 14 gols al Bernabéu, un més que el seu rival a Montilivi. Una dada que reforça la teoria a què s’agafen els gironins: “si ja ho vam fer un cop, ho podem tornar a fer”.