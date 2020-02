Uns missatges ofensius que ningú assumeix haver fet

La junta directiva del Barça es reunirà avui divendres per parlar, entre altres temes, de l’escàndol que ha esclatat per la informació de la Cadena SER sobre els continguts ofensius publicats a les xarxes per les empreses Nicestream i I3 Ventures. La major part de la junta, entre ells el directiu que lidera amb èxit l’estratègia digital del club, Dídac Lee, no sabien de l’existència d’aquests serveis. Bartomeu també defensa que no ho sabia, malgrat que el juliol del 2019 l’ARA va preguntar al club per quins serveis feien aquestes empreses. Fonts del Barça insisteixen que llavors el club estava satisfet amb les tasques de control de les xarxes, i ignoraven que algú publicava continguts ofensius. Uns missatges, doncs, que ara mateix ningú assumeix haver fet. El club ha obert una investigació interna.

Bartomeu, per guanyar temps, ha marcat el camí que cal seguir: mantenir una imatge d’unitat de portes enfora, sense acomiadar ningú, tot i que podria acabar destituint responsables quan passi la tempesta, perquè aquest escàndol ha generat molta tensió dins la junta, amb directius demanant el cap dels responsables de la relació amb aquestes empreses. Per intentar superar el tràngol, la directiva celebra que es parli d’altres afers, com les declaracions de Messi a Mundo Deportivo, i confien que un triomf contra l’Eibar calmi les aigües abans d’una setmana en què el Barça s’hi jugarà molt, a Nàpols i a Madrid. “Estem treballant per tenir més informació i quan tinguem novetats sereu convocats a una trobada”, es va limitar a dir Bartomeu en la roda de premsa de presentació de Martin Braithwaite, en què no va admetre preguntes sobre el cas.

Dins el club s’investiga qui hauria pogut filtrar informació a la premsa i qui és el responsable dels missatges, perquè Carlos Ibáñez, responsable de Nicestream i I3 Ventures, també en nega l’autoria. Ibáñez va parlar a El matí de Catalunya Ràdio, on va portar el contracte que va signar amb el Barça per renovar els seus serveis l’any 2019 per un import de 198.000 euros anuals. “No és cert que el contracte fixi un milió d’euros pel servei. Potser el club té més contractes amb altres empreses”, va indicar Ibáñez, que va insistir: “La nostra feina era monitoritzar, analitzar... a través de diverses eines. L’encàrrec que ens fa el Barça no és crear cap contingut, ni positiu ni negatiu”. Preguntat pel compte de Facebook Respeto y deporte, va dir que ells eren els “propietaris del domini” però que no es feien responsables del contingut: “És un canal que neix a Facebook i nosaltres vam registrar un domini, però el compte no és nostre. És com si nosaltres tenim un garatge i lloguem la plaça a algú, però el cotxe no és nostre”, va apuntar. Sobre els altres cinc comptes que podrien estar relacionats amb aquest cas, a part de Respeto y deporte, Ibáñez va insistir que no els gestionaven, malgrat que es van donar d’alta hores després de la signatura del contracte amb el Barça.