"Tenim clar que aquesta moció no la perdrem"

Ja amb els ànims més calmats després de l'eufòria d'ahir al Camp Nou, els promotors del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu han volgut avui fer una valoració més pausada. Després de les 20.687 signatures acceptades pel club, la iniciativa tira endavant contra tot pronòstic. "Quan ens vam plantejar aquesta fita ens van qualificar de bojos, i era una mica veritat", ha explicat Ricard Faura, un dels seus portaveus.

"Hem demostrat que la massa social el Barça està viva. És una moció que podem qualificar d'històrica, ja que hem pogut mobilitzar prop del 20% del soci culer", ha completat Marc Duch, promotor i portaveu. La transversalitat en l'organització del vot de censura ha sigut un dels elements que més han volgut destacar, posant èmfasi en el fet que pot ser un primer pas cap al final dels ismes i de la diversitat de grups a Can Barça. "És la primera vegada a la història que grups que tenen diferents maneres de veure el barcelonisme han treballat junts, fins i tot amb les precandidatures. Crec que és un canvi de tendència en la manera d'entendre el barcelonisme", ha comentat Faura en aquest sentit.

Convençuts que aconseguiran el 66,6% a favor en el referèndum

La decisió que hauria de prendre Josep Maria Bartomeu després de la gran quantitat de paperetes recollides, ells la tenen clara: la dimissió. Ja ahir ho va apuntar Jordi Farré, precandidat i promotor oficial de la iniciativa, i avui tant Duch com Faura ho han remarcat. "Jo crec que ell per si sol no dimitirà, però estaria bé que ho fes", demanava Faura. "Bartomeu ha de dimitir ja, pel bé del club, però de moment no se'ns ha informat sobre si té pensat fer-ho. Ha de dimitir per no saber gestionar el club, no per evitar un escarni públic, cosa que em sembla un motiu molt pobre", ha opinat Duch.

A l'espera que es constitueixi la taula per validar les signatures, els impulsors ja comencen a pensar en "la fase dos". Un cop es verifiquin les firmes i es confirmi que la xifra és superior a la necessària (16.520) per tirar endavant el vot de censura, el referèndum sobre la continuïtat de Bartomeu serà el nou objectiu. "Tenim clar que la moció no la perdrem", ha vaticinat Faura. Això sí, els promotors són conscients que serà un dur camí i remarquen i demanen que la directiva faci bé les coses. "El club no és el múscul de la directiva, no el poden utilitzar. No poden usar eines de l'entitat per decantar pel no el soci en la moció de censura. Que facin servir els seus recursos", ha reclamat Duch a les portes d'una possible campanya.