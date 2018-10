Desisteixen de l'acusació contra Modric per fals testimoni

La justícia de Croàcia ha desistit l'acusació per fals testimoni contra el jugador del Reial Madrid Luka Modric, segons ha informat un Tribunal regional a Zagreb. "El 28 de setembre, el Tribunal municipal penal de Zagreb va refusar l'acusació de la fiscalia regional d'Osijek del 2 de març, presentada contra Luka Modric, degut a l'acte penal de l'article 305 de la llei penal" (que es refereix a fals testimoni), ha confirmat a EFE Sasa Lui, jutge portaveu del tribunal.

El lletrat ha advertit que la decisió encara no és definitiva, ja que pot ser recorreguda per la fiscalia. Modric va ser acusat per la fiscalia d'haver donat fals testimoni el juny del 2017 en un judici per corrupció contra el seu antic cap i exdirector tècnic del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic.

El fals testimoni es referia a certs detalls dels acords que Modric va signar amb Mamic quan era jugador del Dinamo. Segons la fiscalia, hauria beneficiat l'aleshores director esportiu del club, jutjat després per malversacions de fins a 15 milions d'euros. Donar fals testimoni està penat a Croàcia amb fins a cinc anys de presó.

La Fiscalia va considerar el març passat que les declaracions de Modric no plausibles i que hauria modificat el seu testimoni en el judici contra Mamic respecte al donat durant una altra investigació de l'any 2015, amb la finalitat de beneficiar al seu antic superior, condemnat el juny passat a 6 anys i mig de presó, juntament amb altres tres persones, per malversacions de fins a 15 milions d'euros en traspassos de jugadors com Modric a clubs estrangers, a més d'evadir 1,5 milions d'euros en impostos.