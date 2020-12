“És un moment perquè Messi descansi”

Sense Messi, ni Ter Stegen, ni Coutinho. Ronald Koeman repeteix la fórmula que ja li va funcionar la setmana passada contra el Dinamo de Kíev, donant descans a alguns dels tòtems de l’equip -llavors, va deixar fora de la llista l’argentí i De Jong, els dos futbolistes que més minuts acumulaven-, i presentarà contra el Ferencváros (21 h, Movistar Liga de Campeones) un onze, de nou, tan inèdit com experimental. “Sé que no és gaire habitual que Messi descansi tant, però si hi ha un moment en el calendari que ho podia fer, és en els partits contra el Dinamo de Kíev i el Ferencváros. Ja estem classificats per a la següent ronda de la Champions i, amb la nostra trajectòria a la Lliga, necessitem guanyar el partit de dissabte contra el Cadis”, va argumentar el tècnic, onejant la bandera del sentit comú.

D’aquesta manera, Neto tornarà sota pals després de la seva errada a Menditzorrotza -les seves actuacions suplint el lesionat Ter Stegen havien estat notables fins llavors- i la línia defensiva és la que presenta més dubtes. Lenglet, que es va fer un esquinç al turmell dissabte, ha entrat en la convocatòria. La seva presència en l’onze, però, és dubtosa perquè, a hores d’ara, és l’únic central del primer equip amb qui pot comptar Koeman. Piqué està lesionat de llarga durada i ha decidit seguir un tractament conservador i no operar-se del genoll -el tècnic neerlandès no descarta que pugui “tornar a jugar alguns partits aquesta temporada”- i Araujo encara “no està al 100%”. El jove central uruguaià, lesionat des de fa un mes, podria reaparèixer dissabte contra el Cadis. Umtiti, per la seva banda, participarà avui en un partit d’entrenament amb els jugadors del filial i alguns juvenils per seguir provant el seu genoll perpètuament lesionat.

Davant d’aquest escenari i guardant prudència amb Lenglet i Dest -el futbolista va patir algunes molèsties musculars després del duel contra el Dinamo que Koeman va atribuir a la fatiga-, la defensa podria estar formada per Mingueza al lateral dret, De Jong i Busquets actuant com a centrals i Junior seria l’altre lateral. La presència de Dest a l’onze desplaçaria Mingueza a la posició de central i alliberaria Busquets d’aquesta tasca. El doble pivot sembla clar que serà per a Aleñá i Pjanic -que no va jugar cap minut diumenge contra l’Osasuna- i les posicions més avançades se les repartiran entre Braithwaite, Pedri, Dembélé, Griezmann, Konrad, Riqui Puig i Trincão.

Trincão no vol sortir al gener

El davanter portuguès no està comptant amb tots els minuts que voldria, però no vol sentir a parlar de marxar al mercat d’hivern. “No em plantejo sortir del Barça, és un somni ser aquí, al millor equip del món”, va dir ahir.