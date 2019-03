Comencen les negociacions per renovar el contracte del Circuit amb la F1

El CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, s’ha reunit aquest dijous al Parlament de Catalunya amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, per iniciar oficialment el procés de negociació per renovar el contracte del traçat català amb la F1.

El Gran Premi de F1 del 2019 tindrà lloc el 12 de maig al Circuit, una cita que se celebrarà al traçat català per 28è any consecutiu, des del 1991. Aquest, però, és l'últim any que cobreix el contracte entre el Circuit i la F1 i, per tant, cal renegociar les condicions i signar un nou acord.

Fins ara s'havien tingut converses amb els dirigents de la F1, però no ha estat fins aquest dijous que s'ha començat a negociar el nou contracte. I és que fins ara les negociacions les havien portat Bernie Ecclestone, antic patró de la F1, i, per part catalana, Vicenç Aguilera i Sebastià Salvadó, que el 2015 va deixar la presidència del RACC.

L'objectiu del traçat català és arribar a un acord per mantenir la F1 a Catalunya i la intenció és que l'acord arribi cap al setembre, comptant que hi ha eleccions municipals (26 de maig) entremig. El govern d'Ada Colau ja va anunciar la seva idea de deixar de subvencionar el traçat (des que van arribar a l'Ajuntament, la quantitat anual ha anat baixant) i, per tant, també caldria negociar amb el consistori barceloní que surti de les eleccions.