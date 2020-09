Hamilton regna a Itàlia, on Sainz es presenta com a competidor

El tàndem Mercedes-Hamilton està a anys llum de la resta. El pilot britànic ha aconseguit per sisè cop aquesta temporada –de vuit Grans Premis disputats– la primera posició en la graella de sortida de cara a la cursa d'aquest diumenge. Aquest cop ha sigut en el GP d'Itàlia (15.10 h, Movistar F1), en el circuit de Monza. Es tracta d'un traçat predilecte per a Hamilton, que avui ha aconseguit la seva setena pole en aquest traçat, just en el dia que ha signat la volta més ràpida en la història de la F1 amb una velocitat mitjana de 263 km/h, amb la qual ha batut el registre de Kimi Raikkonen de fa dos anys. Ja no només els Mercedes no tenen rival, sinó que Hamilton és intractable sobre l'asfalt.

Valtteri Bottas, el company d'equip de Hamilton a Mercedes, és l'únic que li pot seguir el ritme, però el perfecte estil de pilotatge del britànic no li ha permès aconseguir la pole en cap de les últimes curses del Mundial –els altres dos GP en què Hamilton no s'ha endut la pole l'ha aconseguit Bottas–. El finlandès sortirà des de la segona posició, just per davant de Carlos Sainz, que ha aconseguit igualar la millor qualificació en tota la seva carrera. El pilot de McLaren, que ha passat per davant dels Racing Point i de Max Verstappen (RedBull) –els principals favorits d'aquesta tercera posició–, ha consolidat el seu millor temps en una última volta en què ell mateix ha reconegut que ha patit massa.

Sainz sorprèn mentre Ferrari no aixeca cap

Qui no ha sorprès, per desgràcia de l'escuderia, és Ferrari. L'equip italià no aconsegueix reprendre el vol i els seus dos pilots no han pogut ni arribar a la Q3. Mentre Sebastian Vettel queia en la Q1 –i sortirà dissetè–, Leclerc no ha quedat entre els deu primers –tretzena posició– i no ha pogut arribar a competir pels primers llocs de la graella en la Q3. Des del 1984 no passava que no hi hagués cap Ferrari en el top ten a la graella de sortida del circuit de Monza.

En un intent d'igualar el Mundial i reduir l'avantatge que té Mercedes envers la resta d'escuderies, la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) va decidir que el GP d'Itàlia seria el primer en el qual s'implementaria un canvi en la normativa: el conegut Party Mode estaria prohibit. És un mode especial de configurar el monoplaça que permet més potencia en les sessions de qualificació. Tot i l'intent de l'organització, res ha canviat i els dos Mercedes han sigut els millors al llarg de tota la sessió.

La cursa d'aquest diumenge és l'última del calendari implantat en un inici per la FIA –se n'han afegit fins a nou més– i poques són les sorpreses. El regnat de Mercedes no fa més que consolidar-se, mentre que Ferrari no aconsegueix resoldre els seus múltiples problemes als monoplaces. El GP d'Itàlia pot ser un punt d'inflexió o de sentència tant per al Mundial com per a les escuderies.