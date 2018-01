Joan Barreda guanya la setena etapa del Dakar i se situa tercer a la classificació

Barreda ha arribat a la meta molt adolorit i amb el genoll esquerre lesionat per una caiguda en l'últim tram del recorregut. El torreblanquí, que suma tres victòries parcials en aquesta edició del Dakar, s'ha mogut com un peix a l'aigua quan s'han acabat les dunes i ha augmentat el quilometratge de les etapes. A Barreda el pas per la frontera boliviana li ha anat molt bé, i ara és tercer a la general a 4 minuts i 45 segons del primer lloc. El segon lloc correspon a l'argentí Kevin Benavides (Honda).

Gerard Farrés ha arribat en 12a posició i ha mantingut la seva presència entre els 10 primers de la classificació. Laia Sanz, per la seva banda, ha acabat 19a, la mateixa posició que ocupa en la general.