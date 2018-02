Laia Sanz renova amb KTM fins al 2020

Laia Sanz ha renovat el seu contracte amb KTM Factory Racing fins al 2020. "Estic molt contenta i agraïda per seguir formant part d'aquesta gran família tres anys més", ha dit la pilot.

La pilot de Corbera de Llobregat va sumar fa unes setmanes un nou Dakar al seu compte particular: vuit de vuit per a la catalana, que no ha abandonat mai el ral·li des que hi va debutar el 2011. Laia Sanz va tornar a acabar el Dakar entre els 15 primers.