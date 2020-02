"Com a campió únic, Márquez mereix un contracte únic"

Yamaha va ser la primera que va anunciar que ja tenia els deures fets. Amb la renovació fins al 2022 de Maverick Viñales i la contractació del jove francès Fabio Quartararo per pujar a la moto oficial de fàbrica a partir de l'any vinent, es plantava als tests de pretemporada amb la feina feta, sense haver de patir per si els seus pilots sentien cants de sirena d'altres escuderies.

I ara, dos dies abans que comenci la segona tanda de tests de pretemporada de la categoria reina al traçat qatarià de Losail (de dissabte a dilluns), qui ha donat un cop de puny sobre la taula ha sigut HRC. L'equip s'ha assegurat que l'actual campió del món, Marc Márquez, corri amb ells no només els pròxims dos anys –com habitualment es fa amb els contractes dels pilots de MotoGP– sinó que l'ha renovat per a quatre anys, fins al 2024. "Com a campió únic, mereix un contracte únic", ha dit el president de HRC, Yoshishige Nomura. I sí, Márquez ha firmat amb Honda un contracte únic al Mundial de MotoGP.

9️⃣3️⃣ FOUR MORE YEARS 9️⃣3️⃣ @marcmarquez93 will remain with HRC until the end of 2024. https://t.co/D3gyTfwnEo #4MoreYears pic.twitter.com/mCjfqJpZbU — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 20, 2020

"Vam començar a parlar fa uns mesos, ja que les dues parts volíem seguir junts i seguir guanyant", ha afegit Nomura, que ha comentat que té "molta confiança" en l'acord a llarg termini amb el gran dels germans Márquez. "Desitjo que tots els que hi estem involucrats tinguem èxits", ha conclòs.

Márquez, per la seva banda, ha apuntat que està "orgullós" d'anunciar la renovació amb l'equip Repsol Honda. "Ells em van donar l'oportunitat d'arribar a MotoGP amb una moto de fàbrica el 2013. Des del primer any hem aconseguit èxits junts i estic molt content de continuar formant part de la família Honda". I sí, l'agraïment és mutu, ja que si l'equip manté l'aposta per ell just en el moment en què s'està recuperant de l'operació de l'espatlla, el de Cervera confia en una moto que, tot i no ser la millor de la graella, ha aconseguit fer-lo campió del món. I, a més, Honda ha tancat de cop la porta a una possible marxa de Márquez a Ducati, una marca que necessita un pilot per a la temporada vinent després del no de Maverick Viñales i Fabio Quartararo, o KTM, que també pensava temptar-lo en el futur. "HRC em dona la confiança per allargar aquesta associació per aconseguir el nostre objectiu comú i continuar la nostra història d'èxit", ha dit Márquez en el comunicat que ha enviat l'equip.

Estoy muy feliz de anunciar la renovación con Honda HRC para los próximos 4 años y poder seguir formando parte de esta gran familia! Seguiremos dando el máximo para conseguir nuestros objetivos! 😃 @HRC_MotoGP #MM93 #4moreyears pic.twitter.com/Of1PtQfk69 — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 20, 2020

Quan acabi el contracte que ara han firmat, Márquez tindrà 31 anys i, si segueix amb el ritme de triomfs que acumula en aquests set anys a MotoGP (ha guanyat el títol sis dels set anys), arribarà al 2024, quan haurà de negociar de nou el seu contracte, amb tots els rècords de MotoGP a la butxaca. Campió del món de 125 cc l'any 2010 i de Moto2 el 2012, Márquez ja acumula vuit títols mundials al seu palmarès i, amb aquest acord, s'assegura la possibilitat de tenir una moto que li permeti aconseguir un dels seus objectius: celebrar la seva desena corona.

D'aquí poc menys de dues setmanes arrenca la temporada al traçat de Losail, a Qatar, i allà Márquez aspira a defensar la corona que va mantenir l'any passat per quarta temporada consecutiva i a aconseguir, així, el seu setè títol de la categoria reina, ara amb el seu germà, Àlex, al seu costat al box. I aquests números igualarien ja els de Valentino Rossi, considerat el millor pilot del Mundial de motociclisme de tots els temps, amb set títols de la categoria reina i dos més de les categories inferiors. Rossi, però, va aconseguir els títols amb marques diferents: els tres primers amb Honda (2001, 2002 i 2003) i els altres quatre (2004, 2005, 2008 i 2009) amb Yamaha.