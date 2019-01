Nani Roma es desempallega dels fantasmes del passat

Nani Roma tenia marcada en vermell l’etapa de dimarts, la segona d’aquest Dakar. Entre Pisco i San Juan de Marcona, precisament la mateixa en què l’any passat el de Folgueroles va tenir un greu accident que el va fer abandonar. I és que quan tan sols faltaven 500 metres per al final de l’etapa, Roma va perdre la consciència i el peu li va quedar sobre l’accelerador. El seu copilot, el també català Àlex Haro, va haver de frenar el cotxe amb el fre de mà, cosa que va provocar que el Mini bolqués, però que va evitar mals majors. Dimarts, però, Roma va aconseguir sobreposar-se i va completar l’etapa, i es va desempallegar així dels fantasmes del passat.

“Estic content. Ha sigut un dia molt difícil per a mi, em venien al cap molts records del que ens va passar l’any passat. Hem acabat segons, a vuit segons de Loeb, i això és bo de cara a la propera etapa, ja que ell obrirà pista”, reconeixia l’osonenc, que tornava a somriure. L’etapa va anar a parar a mans de Sébastian Loeb, que amb el Peugeot va ser el més ràpid i va sumar l’onzena victòria d’etapa en el ral·li. Si Loeb va ser la cara de la moneda de la delegació francesa, la creu va ser Stéphane Peterhansel, que va perdre 20 minuts intentant sortir d’una duna i va acabar l’etapa perdent un quart d’hora respecte als pilots capdavanters. Va acabar tercer l’holandès Bernhard ten Brinke (Toyota), mentre que els dos pilots que van ocupar les primeres posicions de la primera etapa, Nasser al-Attiyah (Toyota) i Carlos Sainz (Mini), van acabar onzè i vuitè, respectivament. El madrileny va completar l’etapa després de punxar un parell de cops i de tenir problemes hidràulics durant bona part de l’especial.

La classificació general passa a estar liderada pel sud-africà Giniel de Villiers (Toyota), que va acabar l’etapa en la quarta posició, a 1 minut i 31 segons de Loeb. És segon Ten Brinke, a 28 segons, mentre que Roma escala fins a la tercera posició, a 42 segons del líder.

En la categoria de side by side, el xilè Chaleco López, després de molts anys disputant el Dakar en la categoria de motos, va estrenar el seu palmarès sobre quatre rodes. Reinaldo Varela, líder de la general, va ser segon, mentre que els catalans Gerard Farrés i Dani Oliveras van ser quarts i ocupen també aquesta posició de la general, a 6,35 minuts del brasiler.

En la categoria de motos, el triomf va ser per a l’actual campió del Dakar, l’austríac Matthias Walkner, que va haver de remuntar per aconseguir-ho, ja que el nord-americà d’Honda Ricky Brabec va marcar els millors registres durant tota l’especial. Va ser al final quan Walkner va donar gas a fons i el va superar per 22 segons. El torreblanquí Joan Barreda, que va acabar tercer, a 1 minut i 41 segons de Walkner, manté el liderat de la general. El millor català va ser Oriol Mena, que va ser dissetè, mentre que Laia Sanz va ser 27a, a més de 31 minuts de Walkner.