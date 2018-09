Romano Fenati no descarta retirar-se del motociclisme

Després de quedar-se sense equip, Romano Fenati ha anunciat aquest dimarts que no descarta retirar-se del motociclisme. " No sé [ si la meva carrera s'ha acabat] , avui podria dir una cosa i demà podria tenir una altra opinió. Ara només vull esperar que passi una mica de temps. Podria ser jo qui ja no tingui ganes de tornar a competir", ha assegurat en una entrevista a ' La Gazzetta dello Sport'.

"He perdut la calma, tenia moltíssima adrenalina i vaig fer una ximpleria després de diverses provocacions. No es pot dir que volgués fer-li mal [a Manzi], amb el meu gest volia dir-li 'atura't, si vull jo també et tiro a terra'", ha afegit Fenati.

En una altra entrevista a Sport Mediaset, el pilot italià ha estat més contundent. "Mai més serà el meu món, massa injustícia. He acabat amb el Mundial de motos, no correré més", ha assegurat.

L'equip Marinelli Snipers Team va anunciat dilluns que feiaa fora Romano Fenati, que diumenge va tocar el fre de Stefano Manzi durant la cursa. La sanció dels comissaris, criticada pels pilots, va ser de dues curses sense córrer, però ara el pilot italià s'ha quedat sense la possibilitat de seguir competint.

" Demano disculpes a tot el món de l'esport . Vaig fer un gest vergonyós . No he estat un home. Les crítiques són correctes i entenc el ressentiment cap a mi. Vull demanar disculpes a tots els que van creure en mi i a tots els que es van sentir ferits per la meva acció", va dir Fenati.



"Un home hauria acabat la carrera i després hauria anat a la Direcció de Cursa per intentar aconseguir justícia pels episodis precedents", va prosseguir el pilot , que va criticar el fet que Manzi el colpegés dues vegades abans de l'accident .