Sebastian Vettel no seguirà a Ferrari la temporada vinent

Sis anys després del seu fitxatge sonat, Sebastian Vettel no seguirà a Ferrari. L'alemany no ha acceptat l'oferta de renovació de l'escuderia i, per tant, aquesta serà la seva última temporada vestint el vermell característic dels de Maranello.

"La meva relació amb l'escuderia Ferrari s'acabarà a la fi del 2020. Per obtenir els millors resultats possibles en aquest esport és vital que totes les parts treballin en perfecta harmonia. L'equip i jo ens hem adonat que ja no hi ha un desig comú de seguir junts més enllà del final d'aquesta temporada, i els assumptes financers no han tingut cap paper en aquesta decisió conjunta. No crec que sigui la forma de prendre certes decisions i mai ho serà", ha explicat sobre la seva decisió Sebastian Vettel, quatre cops campió del món amb Red Bull.

"L'equip i jo ens hem adonat que ja no hi ha un desig comú de seguir junts més enllà del final d'aquesta temporada" Sebastian Vettel Pilot de F1

"El que ha passat aquests últims mesos ens ha portat a molts de nosaltres a reflexionar sobre quines són les nostres prioritats reals a la vida. Un necessita fer servir la imaginació i adoptar un nou enfocament quan les situacions canvien. Em prendré el temps necessari per reflexionar sobre el que realment importa quan es tracta del meu futur", diu Vettel, que ara ha de decidir si segueix competint (i per tant ha de buscar equip) o bé si es retira, als seus 32 anys.

"L'escuderia Ferrari ocupa un lloc especial en la Fórmula 1 i espero que obtingui tot l'èxit que es mereix, per això vull agrair a tota la família Ferrari i, sobretot, als seus seguidors a tot el món el suport que m'han brindat al llarg dels anys. El meu objectiu és acabar la temporada amb Ferrari amb l'esperança de compartir alguns bons moments, per afegir a tots els que hem gaudit fins ara", destaca el pilot alemany.

"És una decisió conjunta i en què les dues parts consideren que és el millor" Mattia Binotto Director de l'escuderia Ferrari

"És una decisió conjunta i en què les dues parts consideren que és el millor. No ha sigut una decisió fàcil, pel valor del Sebastian com a pilot i com a persona, i no hi ha hagut una raó específica que conduís a aquesta decisió, excepte que tots dos prenem camins separats per assolir els nostres respectius objectius", assenyala Mattia Binotto, director de l'escuderia.

Dos subcampionats amb Ferrari

A l'espera del que passi aquest any, l'alemany ha aconseguit acabar segon dos cops amb l'escuderia en els cinc anys que porta vestint els seus colors. L'any passat, però, amb l'arribada del monegasc Charles Leclerc a l'equip el seu lideratge es va veure eclipsat. "El Sebastian ja és part de la història de l'escuderia, amb catorze Grans Premis guanyats és el tercer pilot més llorejat de l'equip i també el que més punts ha acumulat amb nosaltres. En aquests cinc anys ha acabat tres vegades entre els tres primers del campionat de pilots, fent una contribució significativa a la presència constant de l'equip entre els tres primers de la classificació de constructors", afegeix Binotto.

L'equip encara no ha anunciat qui rellevarà Vettel com a company de Charles Leclerc a partir de la temporada vinent. Però des que la premsa alemanya va filtrar la notícia de l'adeu de Vettel, els rumors es van disparar: sonen el madrileny Carlos Sainz i l'australià Daniel Ricciardo.