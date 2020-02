Situar Catalunya com un referent mundial de l'esport del motor, objectiu del projecte MotorsportCAT

Catalunya és una terra que respira motor. A les nombroses marques instal·lades aquí, s'hi suma la tradició de pràctica d'aquest esport, els grans campions i algunes disciplines que han crescut gràcies a l'esforç de gent encaparrada a fer créixer aquestes disciplines i a fer que els pilots disposessin d'instal·lacions per poder practicar-ne les diverses modalitats. Ara entitats públiques i privades i persones relacionades amb l'esport del motor s'han unit per impulsar el projecte MotorsportCAT, una iniciativa que pretén buscar noves idees i oportunitats per millorar-lo i aconseguir un creixement sostingut de la seva activitat econòmica.

Aquest dimecres es va presentar a Barcelona la iniciativa, impulsada pel Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC); Clustermoto, el Clúster per a l'Avenç de la Tecnologia de la Moto, i el RACC, amb el suport de la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, el Circuit de Barcelona-Catalunya, la Federació Catalana de Motociclisme i la Federació Catalana d'Automobilisme. A banda dels socis principals, també compta amb més de cinquanta membres i set padrins, entre els quals hi ha entitats esportives, empreses i fabricants de la indústria del motor, promotors i equips de competició, a més de pilots i expilots com Marc Márquez, Marc Coma, Ivan Cervantes, Pedro de la Rosa, Laia Sanz, Marc Gené i Toni Bou.

La intenció és aconseguir un creixement sostingut de l'activitat econòmica del sector del motor a Catalunya. Així, s'han triat diversos projectes per desenvolupar els pròxims anys al voltant de quatre eixos principals: la indústria, els equips esportius, els esdeveniments i el públic. De moment, entre els dinou projectes plantejats, s'han triat els que han servit per crear una web i una marca, els que permeten acostar els equips internacionals als circuits, els que ajuden a potenciar la Formula Student (iniciativa que es porta a terme conjuntament amb les universitats d'enginyeria del territori) i la Kart Academy (que treballa amb els instituts i les escoles de formació en automoció). També es busca potenciar el màster en esport del motor i promoure el Saló Internacional Barcelona Motorsport Show. A més, es treballa en la promoció d'un circuit de kàrting internacional i en l'adaptació del Circuit de Calafat perquè pugui acollir curses de la Fórmula E.

"Som un país ideal per a la pràctica de l'esport del motor, amb més de seixanta instal·lacions. I junts podem fer-lo créixer", opina Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya, mentre que el director esportiu del RACC, Aman Barfull, posa en relleu l'impacte econòmic i la projecció internacional que suposen l'organització d'esdeveniments esportius com el RallyRACC, que aquest any, a causa de les rotacions al Mundial de Ral·lis, cau del calendari.

Per la seva banda, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, explica: "L'experiència de la cooperació entre el sector privat i l'administració pública és una fórmula d'èxit al nostre país en qualsevol dels àmbits on excel·lim. Per tant, també ho pot ser, i de fet ho és, en la simbiosi entre la indústria i l'esport del motor". "A partir del nou projecte MotorsportCAT, amb la mirada posada en l'horitzó 2030, volem donar un nou impuls al món del motor. I fer-ho començant amb una planificació estratègica que ens assenyali el full de ruta d'aquesta dècada i la sinergia de tots els actors dels sectors del motor i de l'esport. Aquest lideratge compartit ens ha de permetre generar riquesa que aporti millor qualitat de vida al país, i situar Catalunya al món com un referent de l'esport del motor", conclou Figueras.