Toyota sondeja Alonso perquè s’apunti al Dakar

El cap de setmana que s’acomiadava de la Fórmula 1, a Fernando Alonso li van preguntar si li sabia greu retirar-se com a pilot. A l’asturià no li va agradar gaire el comentari, perquè va respondre dient que únicament deixava la Fórmula 1 i que no penjava pas el casc com a pilot professional. És més, va afegir que, com a tal, aspirava a ser “campió de tot”. Una reflexió que no va passar per alt a l’equip Toyota, que l’ha acollit en les proves de resistència en circuits. La marca japonesa, líder en cotxes al Dakar, pretén anar més enllà i ja ha sondejat Alonso perquè s’apunti a participar algun dia al ral·li més dur del món.

“Per descomptat que nosaltres, com a Toyota, estaríem extremadament interessats en ajudar Alonso a explorar altres oportunitats i descobrir l’aventura del Dakar”, comentava Glyn Hall, cap de Toyota Gazoo Racing, equip que pertany a la filial sud-africana de la marca de cotxes japonesa amb la qual l’asturià corre el mundial de resistència. Hall, en declaracions a Efe, anava més enllà i explicava que ja s’han iniciat converses amb el representant d’Alonso per valorar aquesta possibilitat. El cap d’equip, però, reconeixia que l’asturià encara no havia donat cap resposta.

L’operació s’ha d’entendre sobretot des del punt de vista del màrqueting, per la repercussió que tindria per a la competició que un campió del món de la F1, amb molt de nom i molta afició darrere, sobretot en el mercat llatí, acabés participant al Dakar. “Si vingués, li donaríem suport i l’ajudaríem molt. Crec que tenim un cotxe bo i fàcil per a ell”, tancava Hall, que ja s’imagina el pilot asturià conduint fora de l’asfalt, per camins inexistents al desert, trams enfangats, i amb la companyia d’un copilot que l’ajudés en la navegació.

Per ara, l’oferta és provar el cotxe i, en un futur no molt llunyà, iniciar-se en algun dels ral·lis de petit format que es disputen durant l’any. I, si a l’asturià li agrada l’experiència i també se li dona bé pilotar entre les dunes, que acabi sent un dels pilots oficials al Dakar, potser d’aquí dos o tres anys.

“Seria extremadament emocionant que Alonso vingués al Dakar. Hi portaria emoció i un punt de vista diferent. I seria una inspiració massiva per a altres pilots i per a la gent del món del motor en general”, sentenciava Hall.

La pilota és a la teulada d’Alonso. Ell decidirà si accepta el repte.

Quintanilla recupera el liderat en motos

Pablo Quintanilla es va adjudicar la sisena etapa del Dakar i va recuperar el liderat a la classificació de motos. El xilè supera Ricky Brabec per gairebé cinc minuts, després que el nord-americà perdés set minuts i mig a l’etapa d’ahir. En cotxes, Sébastien Loeb va guanyar l’etapa i es va situar segon, al desbancar Peterhansel. Això sí, Loeb és molt lluny encara d’Al-Attiyah, que encapçala la classificació amb 37 minuts de marge.