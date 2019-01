El Trial Indoor de Barcelona arriba a la 42a edició

El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch ha acollit aquest dimarts la presentació de la 42a edició del Trial Indoor Solo Moto de Barcelona, que se celebrarà el 3 de febrer al Palau Sant Jordi. La cita serà la segona jornada del Campionat del Món de X-Trial després de l’estrena a Budapest, amb triomf de Toni Bou. El pilot de Piera és el dominador absolut de la competició i ha guanyat les dotze últimes edicions dels mundials de trial 'indoor' i 'outdoor'.

El millor pilot de trial de la història, Toni Bou, arribarà un cop més com a vigent doble campió del món de trial, a l’aire lliure i també 'indoor'. El de Piera ja suma 24 títols mundials i ha guanyat 12 vegades a Barcelona, les deu últimes de manera consecutiva. Tot i la contundència del seu palmarès, el pilot de Montesa HRC no es refia, però confia en les seves possibilitats. "Arribo al 100% a Barcelona. El 2018 ha sigut un any molt complicat per lesions, encara que els resultats van ser bons. A més, no he pogut entrenar aquest inici de temporada com a mi m'hauria agradat, però començar amb la victòria de Budapest és molt important. El nivell dels pilots és molt alt. Hi ha molts que són capaços de guanyar una carrera. La regularitat marcarà el títol a final de temporada", ha dit Bou.