Els circuits impossibles amb els quals somien els pilots

Després de les rodes de premsa prèvies a cada gran premi de motociclisme, els pilots acostumen a dedicar uns minuts a contestar preguntes dels aficionats. El format, però, es va canviar al Red Bull Ring, on els protagonistes van ser animats a dibuixar el circuit dels seus somnis. Dos minuts per deixar anar la seva creativitat. Els resultats van despertar moltes rialles i van aconseguir l’objectiu de millorar la connexió amb els fans del mundial.

Bradley Smith va ser el primer a mostrar les seves creacions, dos circuits totalment improvisats. “El primer sembla un gos”, va alertar. El pilot no podia contenir el riure. “El segon és fins i tot més lleig, però n’estic orgullós perquè és una cosa que he fet jo”, va deixar anar entre rialles. Després va arribar el torn d’Andrea Dovizioso, que es va inspirar en la famosa xicana de Salzburgring. “És horrible. He intentat fer alguna cosa, però no ho he aconseguit. Potser té 20 quilòmetres”, va reconèixer espantat per la seva pròpia creació.

Marc Márquez es va treure de la màniga un circuit oval. El recorregut, que tenia tots els revolts cap a l’esquerra i era molt relliscós, estava inspirat en el Dirt Track, una disciplina que domina a la perfecció. El més explícit de tots va ser Valentino Rossi, que va agafar parts de diversos circuits per dissenyar el traçat dels seus somnis. “Ja havia fet aquest procés amb La Gazzetta dello Sport, però no me’n recordo gaire. La meva idea té algunes parts de circuits que m’agraden. El primer tram, per exemple, són els tres primers revolts de Montmeló. Només té 10 revolts, però no està malament. Té 3,8 quilòmetres, és una mica curt”, va explicar.

El festival de rialles va seguir quan Jorge Lorenzo va destapar la seva pissarra. Hi havia dibuixat dos circuits. El primer, pensat per al 2018, era un rectangle per aprofitar a la perfecció les virtuts de la Ducati. El segon, previst per al 2019, quan competirà amb Honda, estava farcit de revolts. Miguel Oliveira va presentar un disseny semblant al de Márquez, un d’oval. En el seu cas, però, el dibuix contenia alguns detalls extra de vegetació i fauna.

77a ‘pole’ per a Marc Márquez

Marc Márquez es va imposar per segona vegada consecutiva en els entrenaments oficials. El cerverí, el pilot de la història amb millors xifres en les sessions d’entrenaments, acumula 77 poles, de les quals 49 ho han sigut en la categoria reina. Les Ducati Desmosedici de l’italià Andrea Dovizioso i el mallorquí Jorge Lorenzo no van poder igualar el seu ritme.

En Moto2, el castellbisbalenc Xavi Vierge es va trencar el canell dret i es perdrà la cursa d’avui. Pecco Bagnaia va marcar el millor temps. En Moto3, Jorge Martín va estar a punt de protagonitzar una heroïcitat, però es va quedar a 78 mil·lèsimes de segon de Marc Bezzecchi. El gironí Albert Arenas va acabar tercer.