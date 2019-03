Dovizioso repeteix la maniobra de l'any passat i torna a guanyar per davant de Márquez

Marc Márquez deu haver somiat moltes vegades amb l'últim revolt del Gran Premi de Qatar del 2018. Andrea Dovizioso li va guanyar la partida en l'últim revolt, quan ell intentava avançar-lo per emportar-se el primer triomf de l'any. Aquest diumenge, amb aquell record molt fresc, ha vist com les circumstàncies es tornaven a repetir: ell era segon i al davant tenia la Ducati d'Andrea Dovizioso. Ha intentat que no tornés a passar, però Dovizioso també sabia què havia de fer. Penúltim revolt de Losail: Márquez intenta avançar l'italià en la frenada, s'obre i Dovizioso aprofita el poc espai que hi ha per recuperar la primera posició. Tal com va passar el 2018 ha passat aquest 2019: Dovizioso ha tornat a guanyar la batalla. Honda, que no guanya a Losail des del 2014, haurà d'esperar com a mínim un any més. A Dovizoso i Márquez els ha acompanyat al podi Cal Crutchlow.

La cursa ha començat amb Maverick Viñales arrencant des de la 'pole', però el de Roses no ha tingut sort i ha perdut moltes posicions en l'arrencada. El de Yamaha, que va marcar diferències en la jornada d'entrenaments oficials, no ha pogut seguir el ritme imposat per Dovizioso, Márquez, Crutchlow i Rins i ha acabat setè. El barceloní de Suzuki, de fet, ha estat qui més avançaments ha protagonitzat a la pista, alguns espectaculars a la zona ràpida del traçat qatarià. Finalment però, Crutchlow ha estat més llest i ha aprofitat el petit error de Rins per superar-lo a tres voltes per al final, deixant-lo sense un podi que hagués estat un gran premi per a ell. El seu company a Suzuki, el debutant Joan Mir, ha acabat vuitè després de barallar-se amb els pilots capdavanters.

Pel que fa a la resta de pilots catalans, Aleix Espargaró ha acabat desè i el seu germà Pol dotzè. Tito Rabat, per la seva banda, ha acabat 19è. Qui ha sumat els primers punts de la temporada amb Honda ha estat Jorge Lorenzo. El mallorquí, adolorit per les caigudes que ha patit durant el cap de setmana, arrencava quinzè i ha acabat 13è, després d'escalar unes quantes posicions, ja que ha arribat a rodar 19è.

Baldassarri s'imposa en un final ajustadíssim amb Lüthi

651x366 Lorenzo Baldassarri celebra el triomf al GP de Qatar de Moto2 / IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS Lorenzo Baldassarri celebra el triomf al GP de Qatar de Moto2 / IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS

Lorenzo Baldassarri ha hagut de lluitar de valent per aconseguir el primer triomf de la temporada de Moto2. L'italià ha sortit molt bé i ràpidament s'ha situat primer (arrencava tercer) i, tot i que ha aconseguit obrir un petit forat respecte al grup perseguidor, al final ha hagut de defensar-se per mantenir la primera posició davant la remuntada que ha fet Thomas Lüthi, el pilot més veterà de la categoria.

I és que a quatre voltes per al final, Lüthi ha superat Schrötter, el seu company d'equip, i s'ha situat segon. El suís tenia un objectiu entre cella i cella: atrapar Baldassarri. De mica en mica ha anat retallant, mil·lèsima a mil·lèsima, fins que ha contactat amb l'italià en l'última volta. A Losail, un dels circuits en què qui acostuma a entrar primer a l'últim revolt té les de perdre si té algun pilot enganxat a la roda del darrere, Baldassarri s'ha defensat a la perfecció, tancant els forats i evitant que Lüthi aprofités el rebuf per creuar la línia de meta primer. "He sigut capaç de tancar bé durant els últims revolts, hem fet un treball increïble, gran feina de l'equip", deia Baldassarri, satisfet per ser el primer líder de la categoria de Moto2 del 2019.

Àlex Márquez ha remuntat (sortia novè) i s'ha arribat a situar quart, però a mitja cursa ha començat a perdre posicions i ha acabat setè. El seu company d'equip, Xavi Vierge, que ha arrencat liderant la cursa, ha tingut els mateixos problemes que Márquez i ha acabat desè. Jorge Navarro i Iker Lecuona no han acabat la cursa.

Kaito Toba dona al Japó el primer triomf de Moto3

651x366 Kaito Toba creua la línia de meta del GP de Qatar de Moto3 per davant de Dalla Porta i de Canet / IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS Kaito Toba creua la línia de meta del GP de Qatar de Moto3 per davant de Dalla Porta i de Canet / IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS

Dotze anys després que un japonès guanyés una cursa del Mundial de motociclisme, aquest diumenge al Gran Premi de Qatar ha tornat a sonar l'himne japonès. Kaito Toba, amb l'Honda, ha aconseguit el primer triomf per al Japó en la categoria de Moto3. "Imagina't, és com si fos un somni. Aquest cap de setmana hem treballat molt. La cursa ha sigut difícil, però ha sortit molt bé. Hem aconseguit una gran victòria, però ara toca seguir treballant", ha indicat Toba.

Com és habitual en les curses de la categoria petita, la cursa s'ha decidit en l'últim revolt. La cursa, en grup, ha deixat clar que Honda té una gran velocitat punta: Aron Canet, que arrencava primer, ha vist ràpidament com Roba i Lorenzo dalla Porta el superaven a final de recta, si bé el valencià recuperava posicions en la frenada, demostrant la seva qualitat tot i veure com la KTM no corria tant com l'Honda. Dalla Porta, de fet, ha liderat gran part de les voltes, però finalment, aprofitant el rebuf de l'últim revolt, Toba ha guanyat la partida a l'italià.

Romano Fenati, que arrencava endarrerit (onzè) després que el seu equip s'equivoqués en la jornada de dissabte, tampoc ha estat gaire encertat. Malgrat fer una gran remuntada, l'italià ha vist com l'organització li enviava un avís indicant-li que havia sortit diverses vegades de la pista, però ell ha entès que havia rebut una sanció i que havia de fer una 'long lap', és a dir, una volta fent una de les escapatòries del traçat ja preparades per a aquesta finalitat. L'error l'ha fet passar de lluitar pel podi a acabar novè.