L'equip Repsol Honda de MotoGP, al quiròfan

La setmana passada es van completar els tests de MotoGP al Circuit de Jerez i es va tancar, d'aquesta manera, la primera part de la pretemporada per als pilots del Mundial de motociclisme, que no tornaran a pujar a les motos fins al febrer, a les jornades de tests que estan previstes al circuit malaisi de Sepang. Els pilots de l'equip Repsol Honda aprofitaran aquests dos mesos d'aturades per solucionar diversos problemes que arrosseguen.

Així, aquest dilluns Jorge Lorenzo serà operat pel doctor Xavier Mir de les molèsties que té al peu dret arran de la caiguda que va patir durant el GP de l'Aragó del setembre. El mallorquí va sortir volant i va impactar contra terra. Tot i que en un inici es va apostar per un tractament conservador, el fet que Lorenzo intentés participar en els últims Grans Premis ha impedit que la fractura hagi acabat de soldar bé i, per tant, el pilot ha decidit passar per quiròfan. En principi, Lorenzo estarà un mes de baixa, així que no tindrà problemes per estrenar la seva nova Honda a Sepang.

Més llarga es preveu la recuperació del problema de Marc Márquez a l'espatlla esquerra. El de Cervera es posarà aquest dimarts a les mans del doctor Xavier Mir (el mateix que opera Lorenzo). L'actual campió del món ha triat aquesta data després d'haver fet front als compromisos que ha tingut: els tests a Xest i Jerez i el campus amb joves pilots a Rufea. En principi, el temps de recuperació de Márquez serà de sis setmanes, amb l'objectiu d'arribar al cent per cent als tests que tindran lloc a Malàisia entre el 6 i el 8 de febrer.

Les molèsties a l'espatlla esquerra de Márquez no són noves. El pilot arrossegava problemes durant tota la temporada, si bé va decidir mantenir-los en secret: per comptar els cops que li ha sortit l'espatlla aquest any calen els dits de les dues mans. Es van conèixer el dia de la celebració del seu títol de campió del món, a Motegi, quan Scott Redding el va abraçar per felicitar-lo. Llavors, Márquez es va estirar a terra i el seu germà li va fer ràpidament una maniobra per recol·locar-li l'espatlla. Però també li va passar durant l'últim Gran Premi, a Xest, quan, després d'una caiguda als entrenaments, va haver d'anar al camió de l'equip a corre-cuita perquè li reduïssin la luxació.

"L'espatlla està al límit. Passaré per quiròfan per oblidar els problemes", reconeixia el pilot. De fet, a casa dels Márquez saben en què consisteix aquesta operació, ja que el petit dels germans, l'Àlex, es va operar del mateix problema, però a l'espatlla dreta, el 2013.

Una pretemporada diferent

Marc Márquez, acostumat a no estar-se quiet, haurà de plantejar-se una pretemporada diferent. Dies de repòs però, sobretot, de no agafar cap tipus de moto fins que els metges el deixin començar a exercitar-se. És per això que el diari 'Marca' va avançar que el cerverí estudiarà per treure's la teòrica del carnet de moto.

Aquesta no serà la primera pretemporada diferent per al català, que d'ençà que està al Mundial ja ha viscut dos hiverns visitant metges. La primera, el 2011, a causa dels problemes de visió doble que arrossegava a l'ull dret per la caiguda que va patir a Malàisia. Márquez, que llavors havia completat la seva primera temporada a Moto2, va apostar primer juntament amb els metges per un tractament conservador, però, veient que la millora anava molt a poc a poc, van decidir passar per la sala d'operacions. El 2012 el català aconseguia el seu segon títol de campió del món. La segona –i fins ara última– pretemporada diferent va ser la del 2014. El de Cervera, practicant 'dirt track' durant l'aturada dels tests d'hivern, es va fracturar el peroné i es va saltar part dels tests de pretemporada. I de nou, l'any següent, tot i presentar-se a Qatar sense haver fet part de la pretemporada, va tornar a guanyar el títol i va encadenar deu triomfs en les deu primeres curses.