De perdre el seu primer títol a ser la seva pista talismà: la relació de Hamilton amb Xangai

Lewis Hamilton està preocupat. El britànic de Mercedes sortirà quart a Xangai al GP de la Xina, a un Gran Premi on surt guanyar. Però enguany, els Ferrari roden forts i manen. "Per alguna estranya raó funcionen a tot arreu, amb calor, amb pluja...és preocupant" deia el campió del món.

Tot i que durant les primeres sessions d'entrenaments lliures Lewis Hamilton (Mercedes) va ser el més ràpid, Sebastian Vettel (Ferrari) es va fer amb la 'pole' i sortirà des de la primera línia acompanyat del seu company d'equip, el finlandès Kimi Raikkonen, 87 mil·lèsimes més lent que l'alemany. Ferrari somia doncs, en guanyar per fi el somiat campionat de constructors, una dècada després d'aconseguir l'últim, l'any 2008.

I Vettel, qui el passat cap de setmana va obtenir la seva 49ª victòria en Fórmula 1 en la seva carrera número 200, lluitarà per guanyar a un circuit on ha triomfat un sol cop. En la segona línia se situaran els Mercedes, amb Valtteri Bottas per davant de Hamilton, quart. A la tercera línia sortiran els Red Bull. Després del fiasco de Bahrain, on cap dels dos monoplaces va aconseguir acabar la carrera, l'escuderia sembla haver recuperat la forma a Xangai amb Max Verstappen i Daniel Ricciardo.

540x306 Els Ferrari han dominat els entrenaments a Xangai / EFE Els Ferrari han dominat els entrenaments a Xangai / EFE

Guanyar a Xangai doncs, serà un repte per un Hamilton que té una relació especial amb el Gran Premi de la Xina. El britànic és el pilot que més cops ha guanyat a Xangai, un total de cinc (2008, 2011, 2014, 2015 i 2017) i, a més, la temporada passada, en aquesta mateixa pista, va aconseguir un 'Grand Slam' ('pole position', volta ràpida i triomf liderant la cursa des de l'inici fins al final). Però el 2007, l'any del seu debut al gran circ, Hamilton va perdre a la Xina bona part de les opcions que tenia d'aconseguir el títol.

Llavors, quan la cursa xinesa gairebé tancava el campionat (després de la cita a la pista de Xangai només faltava el GP del Brasil), Hamilton hi arribava líder, amb 12 punts d'avantatge sobre Fernando Alonso, el que era el seu company llavors a McLaren, i 17 sobre Kimi Räikkönen. El mal ambient a McLaren era evident, amb Alonso acusant Ron Dennis, el cap de l'equip, de favoritisme amb el britànic (de fet, aquella temporada va acabar amb l'asturià anunciant que deixava McLaren i que tornava a Renault).

Hamilton, aquell dia, va aconseguir la 'pole' amb un avantatge de 0,6 dècimes respecte a Alonso i, diumenge, de fet, va començar la cursa marcant terreny i dominant. La situació es va mantenir fins a la volta 29, quan Räikkönen el va avançar, però va canviar radicalment amb el segon pas del britànic pel taller: el seu McLaren es va quedar atrapat a la grava i no va poder seguir, i es confirmava el seu primer abandonament com a pilot professional. El finlandès de Ferrari, amb qui l'escuderia de Woking no comptava, va guanyar la cursa, seguit d'Alonso. "He comès una errada entrant al 'pit lane'. Havíem pres la decisió correcta d'aguantar els neumàtics fins aquell moment, però la pista estava molla i he tingut molt mala sort", reconeixia després de baixar del seu monoplaça un jove Hamilton.

El britànic, un any més tard, va reconèixer en una televisió britànica que havia vist repetit l'incident amb vídeos penjats a internet. "I llavors és quan penso: «Això no hauria d'haver passat mai». Però va ser un error i en vaig aprendre molt. Les últimes curses del 2007 van ser veritables lliçons sobre la meva personalitat i la meva vida", reconeixia el britànic. La realitat era que Hamilton arribava a Xangai a un pas de celebrar el títol, i d'allà en va sortir líder, però amb tot el Mundial molt més ajustat quan faltava una sola cursa. Al Brasil, Hamilton va acabar perdent aquell títol, que va anar a mans de Räikkönen, per tan sols un punt de diferència.