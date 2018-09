Una nord-americana es querella contra Cristiano Ronaldo per violació

Una dona dels Estats Units ha denunciat públicament haver estat violada per Cristiano Ronaldo el juny del 2009 a Las Vegas. La seva denúncia es fa pública a través del setmanari alemany 'Der Spiegel', que fa més d’un any i mig que investiga el cas, inicialment a través de dades procedents de la plataforma Football Leaks.

Tal com va avançar aquest mitjà l’abril del 2017, l’estrella de la Juventus va pagar al seu dia 375.000 dòlars a la presumpta víctima de violació perquè silenciés tot el que va passar aquella nit a l’àtic de l’Hotel Palms, justament l’estiu en què el futbolista portuguès va fitxar pel Reial Madrid procedent del Manchester United.

Aquell acord extrajudicial no seria procedent, i el nou advocat de la dona nord-americana ha elevat una acusació civil contra Cristiano Ronaldo davant les instàncies judicials de Nevada.

Fins ara, la presumpta víctima de violació s’havia mantingut en l’anonimat, lligada a un contracte extrajudicial que li impedia citar el nom del futbolista fins i tot en les teràpies psicològiques que ha hagut de seguir.

Els representants legals del jugador portuguès van titllar les primeres informacions de 'Der Spiegel' "d’invencions periodístiques", però aquest mitjà assegura que té nombrosos documents que demostren que Ronaldo va estar al cas del procés negociador amb la víctima i que fins i tot va instar a rebaixar la quantitat d’una transferència que s’hauria fet a través d’un compte en un paradís fiscal. Aquests documents expliquen suposadament per què, en contra del que van anunciar, els assessors del jugador no han actuat judicialment contra aquest mitjà alemany.

En l’edició de 'Der Spiegel' que s’ha posat a la venda aquest cap de setmana, Kathryn Mayorga, de 34 anys, explica la seva versió del que va passar aquella nit a Las Vegas. Mayorga assegura que va ser violada amb penetració anal. “Llavors, per algun motiu, ell es va agenollar i va dir: «En un 99% soc un bon noi. No sé què passa amb aquest 1%»”, segons la presumpta víctima.

Si Mayorga s’ha decidit a parlar ara, segons 'Der Spiegel', és per tres motius fonamentals. Primer, perquè té un advocat nou, Leslie Mark Stovall, que assegura que aquell pacte de silenci no és legal perquè en aquell moment de les negociacions la seva mandant no estava capacitada psicològicament per dur-les a terme. Stovall afirma, a més, que té proves comprometedores en què el mateix Ronaldo relata com va viure aquella nit a Las Vegas. “Ella em va dir diversos cops «no» i «stop»”, segons un document que cita el futbolista.

Una segona motivació de Mayorga és que veu com ha canviat el món per a les dones que denuncien haver sigut víctimes d’atacs sexuals arran del cas del productor de cinema Harvey Weinstein. I un tercer motiu: Mayorga veu la seva única oportunitat de descobrir si hi ha altres dones que afirmin haver sigut víctimes d'abús per part de Cristiano Ronaldo.

La policia nord-americana s'ha posat sovint en contacte en les últimes setmanes amb Mayorga i l’ha interrogat, com ja va fer el 2009. A Nevada, un delicte d'agressió sexual documentat per la policia no prescriu mai.