El nou estadi d’Anoeta vol recuperar el seu malefici

Amb la dolorosa excepció de l’eliminació a la Lliga de Campions a mans del Roma, la primera temporada d’Ernesto Valverde al Barça va ser de notable. Entre els encerts més destacats del tècnic basc en la seva estrena a la banqueta blaugrana hi ha el de refer un equip que va veure com perdia una de les seves principals estrelles, Neymar, i que a les primeres de canvi era humiliat a la Supercopa pel Reial Madrid. Després d’un inici tenebrós, el curs va acabar amb la consecució del doblet Lliga i Copa i amb el rècord de partits seguits sense perdre a la Lliga, que el Barça va establir en 43. El primer curs de Valverde serà recordat, bàsicament, per aquests triomfs, però el tècnic basc també va aconseguir encerts més discrets, com ara acabar amb el malefici que el Barça havia viscut les últimes temporades a l’estadi d’Anoeta, feu de la Reial Societat.

Després de set temporades consecutives sense conèixer la victòria a Anoeta, el Barça es va imposar amb rotunditat el curs passat i va golejar 2-4 els bascos. El malefici va ser esmicolat gràcies a un doblet de Luis Suárez i a les dianes de Leo Messi i de Paulinho, que aquest estiu ha tornat a les files del Guangzhou Evergrande xinès. No ho va tenir fàcil, el conjunt blaugrana, que va haver de remuntar un 2-0 advers obra de Willian José i Juanmi, que van marcar els primers gols del partit en poc més de mitja hora. L’atacant brasiler, lesionat, no podrà jugar aquest dissabte en la nova visita del Barça a l’estadi basc, que marcarà el retorn dels de Valverde a la competició de clubs després d’una aturada per futbol de seleccions.

El duel contra el conjunt basc estarà marcat per la remodelació de l’estadi d’Anoeta, a punt per rebre el Barça. Queda enrere la pista olímpica que allunyava els aficionats de l’olor de gespa del terreny de joc. “Es demanava a crits que el futbol s’ha de viure de prop, i Anoeta s’estava quedant una mica obsolet. Ara es podran celebrar els gols cara a cara amb els aficionats”, ha afirmat en una entrevista al Diario Vasco l’exdavanter txuri-urdin Iñigo Díaz de Cerio. “Impressiona. És una meravella la proximitat amb què es percep i com es projecta el clima social que es viu a l’estadi”, ha valorat a la cadena SER el lehendakari basc Iñigo Urkullu sobre les reformes d’Anoeta, a les quals el club basc ha destinat 10 milions d’euros i que, a banda de millorar diferents parts de l’estadi, també han incrementat les localitats fins a 42.000.

540x306 El nou estadi d’Anoeta vol recuperar el seu malefici / ARA El nou estadi d’Anoeta vol recuperar el seu malefici / ARA

El clima social i l’alè de l’afició és el que buscarà la Reial Societat per obrir un nou malefici contra el Barça en l’estrena del seu estadi reformat i després d’haver hagut de jugar els tres primers partits de Lliga a domicili. El Barça d’Ernesto Valverde no es vol deixar impressionar pel nou ambient que hi haurà a Anoeta i, si segueix la línia del curs passat, no s’esperen grans canvis en l’onze titular que el basc ha utilitzat en els dos últims compromisos de Lliga. De fet, la temporada passada, en tres de les quatre aturades que hi va haver, l’entrenador blaugrana va fer dos canvis o menys en l’onze i va sumar dues victòries (Espanyol i Leganés) i dos empats (Atlètic de Madrid i Sevilla). Per a l’entrenament d’avui, l’últim abans d’Anoeta, Valverde podrà comptar amb tots els futbolistes disponibles, perquè s’incorporaran els brasilers Coutinho i Arthur, els últims a tornar de la seva selecció.

Valverde no vol sentir a parlar de maleficis ni dels fantasmes d’un Anoeta reformat i on la Reial Societat acomiadarà el davanter Imanol Agirretxe, que penja les botes als 31 anys castigat per les lesions i després de 10 temporades al club. Tal com ja va fer amb Xabi Prieto el curs passat, el conjunt basc acomiadarà per la porta gran un futbolista fidel als seus colors i estimat per l’afició.