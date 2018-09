Un pas endavant per deixar de ser un subjecte passiu

La primera ocasió de l’Espanyol contra el Llevant resumeix una de les novetats de Rubi aquesta temporada. Al minut 4, Hermoso s’anticipa a Roger en una pilota aèria rebutjada per Oier i no només evita un contraatac, sinó que, animat per la posició avançada, prova sort amb un xut llunyà. L’exemple confirma que aquest nou Espanyol ja no vol ser un subjecte passiu, sinó que vol condicionar el joc dels rivals. “Hem treballat tenir la línia defensiva més amunt. En els refusos no hem patit tant com a Vitòria. Podem millorar en els serveis de banda, però hem jugat més bé que contra l’Alabès”, va apuntar Rubi, satisfet amb les correccions fetes en els 15 dies d’aturada FIFA.

L’anticipació a través d’una pressió alta va ser un dels trets més destacats del triomf contra un Llevant que va poder fer menys mal del que s’esperava. Que Roger i Boateng quedessin desconnectats i Morales sempre estigués ben controlat no és cap casualitat. L’Espanyol va deixar clar que el pas endavant no només es trasllada en les xifres de possessió o de rematades a porteria, sinó també a l’hora de defensar. Amb Quique, la tònica general era el replegament. Amb Rubi la defensa avança uns quants metres i diumenge se situava gairebé al mig del camp. Això implica una concentració completa i constant per evitar errors.

Però entre els quatre defenses no en van lamentar cap de greu. Els eviten gràcies a la feina de prevenció: cinc passades interceptades, cinc pilotes robades i només sis faltes entre tots. Hermoso, l’únic que no en va cometre cap -i en va rebre dues-, ha recuperat la confiança perduda el curs passat, en què tot i començar sent titular només va jugar quatre dels últims 17 partits. Més madur, el jove central torna a ser indiscutible. Atent en l’anticipació, sobri en el joc aeri i precís en la passada, és una peça fonamental amb pilota i sense pilota, tant per iniciar com per recuperar.

I un dels seus principals socis és Granero, un altre dels jugadors que, com Javi López, Dídac i Roca, s’estan reivindicant en aquest començament de curs. El veterà migcampista està demostrant que no va fitxar per retirar-se i diumenge va fer un dels seus partits més complets com a espanyolista. Aliat d’Hermoso en la sortida de pilota, va formar un interessant triangle a l’esquerra amb Dídac i Sergio García, que li permeten combinar profunditat i joc en curt. És un dels que més celebra l’estil associatiu de Rubi.

Però Granero no només aporta precisió, visió de joc i arribada a l’àrea, sinó que també destaca pel sacrifici: va ser qui més pilotes va recuperar, quatre. Amb una d’elles va néixer el gol de Sergio García. Borja i Sergio es van encarregar de la resta, però la feina bruta, la de perseguir Campaña a camp contrari -com havia fet al llarg de tot el partit-, va ser mèrit seu. “Ho treballem des de la pretemporada, la pressió ha de ser important. Si només penses a atacar et marcaran tres gols a cada partit”, va reconèixer Darder, un altre dels que han entès la importància de la feina sense pilota. L’Espanyol ha fet un pas endavant, perquè vol dir-hi la seva a cada partit.