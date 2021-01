“Al final la victòria es resumeix en una qüestió de cor i fe”. Iñaki Williams, heroi i golejador de l’Athletic Club, sintetitzava així com el seu equip va ser capaç de capgirar un partit gràcies a forçar la pròrroga a l’últim minut. La realitat és que va ser molt més que “cor i fe” perquè l’Athletic, malgrat anar a remolc a causa de dues picossades d’Antoine Griezmann, va saber imposar el seu relat. Però declaracions com la de Williams demostren que el conjunt basc, tot i haver canviat d’entrenador, té un vestidor molt més fet que el del Barça, en plena reconstrucció.

L’actitud de l’equip de Ronald Koeman en aquesta Supercopa havia sigut bona, després de superar les semifinals. I haver guanyat ahir hauria suposat un triomf que, més enllà de sumar un títol menor, serviria per teixir més complicitats en un vestidor que necessita recuperar l’autoestima. Quan les coses es van tòrcer, després de dues errades defensives, el vestidor va mostrar el seu caràcter tendre i la falta de reacció.

“Fumuts. Enfadats. Molestos. Estem així. Quan perds una final sents tots els sentiments dolents que pots tenir”, va dir Antoine Griezmann després del partit. “Ja sabíem que els equips de Marcelino es defensen i pressionen molt bé. Però nosaltres hem comès errors en les jugades d’estratègia que havíem de defensar. Ho haurem de treballar i millorar”, va analitzar el francès. “No hem defensat bé aquestes accions. No n’hem parlat prou. Algú ha de cridar. Ens hem d’avisar. Ho hem de treballar”, va insistir.

“Estem decebuts i tristos pel resultat final. Però això no vol dir que no anem pel bon camí. Que millorem. Però no hem estat bé encaixant gols en els moments decisius del partit. Tot és més difícil si encaixes gols en els moments en què ha passat [el primer i el segon, just abans del descans, i a l’últim minut del partit]”, va analitzar Ronald Koeman. “Ens falta altura en aquesta mena de jugades. Les hem de revisar i mirar com estava la línia defensiva”, va admetre el tècnic neerlandès respecte a la fragilitat del seu equip defensant les centrades laterals de l’Athletic Club o les jugades a pilota aturada.

"Tenim molt marge de millora"

Koeman, però, va voler intentar treure’n alguna lectura optimista. “No crec que hàgim fet un pas endarrere. Guanyar una final, un títol, ens hauria ajudat. Però continuarem millorant. Per a molts futbolistes, haver jugat aquesta final significa acumular una experiència que ens anirà bé en el futur. La cosa més positiva és que tenim molt marge de millora”.

Koeman va callar respecte a l’actuació arbitral, permissiva amb la duresa de l’Athletic Club. “No opinaré”, va dir el tècnic neerlandès amb una cara que deixava clar quin era el seu pensament.