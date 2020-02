La pilota entra en joc en un Barça en combustió

Quique Setién no vol sentir a parlar de polèmiques. Des que ha aterrat al Barça ha vist com diferents incendis institucionals amenacen amb desestabilitzar un equip ja per si mateix debilitat per les lesions i les cessions. Amb Braithwaite a la llista, el partit d’avui contra l’Eibar (16 h, Movistar LaLiga) esdevé crucial per mantenir el pols a la Lliga i als despatxos, ja que una relliscada encendria més alarmes en un club que camina en terreny volcànic i que dimarts vinent ja es començarà a jugar les garrofes a la Champions en la visita a San Paolo.

“Són tres punts crucials. Ho encarem com una final, no serà un partit fàcil. No reservarem res contra l’Eibar que ens impedeixi guanyar el partit. En funció de com vagi ja veurem quines decisions anem prenent”, va resoldre Setién, que té tant Lenglet com Umtiti amb el perill de la sanció abans de visitar el Bernabéu. El tècnic càntabre no va voler assegurar si Braithwaite tindrà minuts, malgrat que no s’espera que sigui titular. “És cert que és un futbolista que ha estat competint i que està en forma, però tot just ha fet un entrenament amb nosaltres i hi ha molts conceptes que li hem d’anar transmetent”.

Aquesta setmana el Barça es juga molt. I les paraules de Messi a Mundo Deportivo afirmant que han de millorar si volen optar a la Champions sobrevolen l’ambient. “Puc estar d’acord en algunes coses i en d’altres no. És cert que a la Lliga de Campions no hi ha marge d’error, hem de millorar algunes coses amb les quals no estem contents, però estem progressant per arribar al nivell per poder competir pels títols que ens queden. Tenim recollida la dada que cada partit que passa els rivals ens generen menys. Treballem molts detalls amb els futbolistes, és un procés que necessita evolució”, va dir Setién. Sense Jordi Alba, el tècnic ha convocat el lateral esquerre del filial Sergio Akieme. Riqui Puig s’ha tornat a quedar fora de la llista.