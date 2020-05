"Si volia mantenir la beca i seguir jugant a futbol, me n'havia d'anar al llit amb el president"

Per segon cop en cinc anys, el president d'una federació de futbol ha estat denunciat per abusos sexuals. Si fa uns anys l'acusat va ser el de la Federació Afganesa, Keramuddin Keram, aquesta cop és el president de la Federació Haitiana de Futbol, Yves Jean-Bart. El cas ha sacsejat l'opinió pública d'un dels països amb més atur i pobresa infantil del món, i el comitè d'ètica de la FIFA ja investiga el cas. Organitzacions com Human Rights Watch (HRW) han demanat que Jean-Bart , que continua exercint el càrrec, sigui suspès durant la investigació dels fets.

"Aquesta mesura és important per reduir els riscos d'abús o represàlies contra dones i nenes en el futbol de país", ha indicat l'organització humanitària en un comunicat, ja que algunes de les denunciants han rebut amenaces de mort aquests últims dies.

Les autoritats haitianes han d'investigar totes les denúncies de delictes comesos contra dones i nenes que somiaven jugar a futbol en representació del seu país

Yves Jean-Bart, conegut com a Dadou, ha estat acusat de coaccionar jugadores menors d'edat del Centre Tècnic de Croix-des-Bouquets perquè mantinguin relacions sexuals amb ell. Ell ho nega. "Les autoritats haitianes han d'investigar totes les denúncies de delictes comesos contra dones i nenes que somiaven jugar a futbol en representació del seu país", ha dit Minky Worden, director d'iniciatives globals de HRW. "El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha animat les dones i nenes a unir-se al futbol i la FIFA té el deure de protegir a tots els que juguen del risc d'agressió sexual per part dels seus associats", explica Worden. Però la promoció global del futbol femení que demana la FIFA va acompanyat de denúncies d'abusos sexuals en alguns casos.

Dadou, metge de professió, va néixer el 1947 a la població d'Aquin, però va estudiar a la capital, Port-au-Prince, on va entrar en el món del futbol. Ha exercit de periodista esportiu i ha presidit dos clubs. L'any 2000 va arribar a la presidència de la federació nacional. Una exjugadora de la selecció haitiana va explicar al diari britànic The Guardian que Jean-Bart va prometre contractes i beques a moltes jugadores a canvi de relacions sexuals. Si s'hi negaven, les amenaçava d'expulsar-les dels programes de preparació esportius i de les seleccions. "La meva oportunitat de jugar a l'estranger depenia de dormir amb el president. Si volia mantenir la beca i seguir jugant, ho havia de fer", ha dit aquest testimoni, que també ha explicat que algunes adolescents es van quedar embarassades. "Una jugadora de 17 anys va perdre la virginitat amb Dadou", explicava. "I després va haver d'avortar. Hi havia una treballadora de la Federació que de vegades seleccionava les joves jugadores que després eren assetjades per Dadou. Els deia que les farien fora del centre i, quan ploraven, afegia que Dadou ho podria solucionar. És una persona molt perillosa, tenim por de parlar".

Dadou ha declarat davant d'un jutge mentre el cas s'investiga, però diferents testimonis han denunciat amenaces. Una jugadora de la selecció que ara viu a l'estranger s'ha queixat a la premsa local que "uns gàngsters" han descobert on viu i li han "enviat missatges". "Diuen que si declaro al judici, ja saben la direcció dels meus oncles", afegia la jugadora.

Tant la Federació Haitiana com la justícia investiguen les acusacions. També ho fa la FIFA, responsable del centre on s'han produït els fets. La FIFA té el programa Goal, que dona diners a estats sense recursos per construir instal·lacions esportives on puguin concentrar-se i entrenar joves becats, per oferir-los una opció de futur. El centre de Croix-des-Bouquets, situat als afores de la capital haitiana, va ser fundat el 2001 com un "centre d'esperança" pel vicepresident de la FIFA, Jack Warner, de Trinitat i Tobago, que el 2015 seria detingut dins del cas FIFA Gate per haver acceptat suborns. Un cop Warner va perdre els seus càrrecs, per cert, va ser Yves Jean-Bart qui va passar a ser president de la Federació Caribenya de Futbol.

Els últims anys periodistes locals han denunciat que les autoritats esportives d'Haití desvien els diners de la FIFA en benefici propi, cosa que ha fet que les instal·lacions de Croix-des-Bouquets hagin quedat en mal estat. "L'últim cop que hi vaig estar volia vomitar. 10 nens per habitació, tot brut, sense llençols... On han anat els diners?", va dir fa mig any un entrenador al The Guardian.

El cas de l'Afganistan

En els últims dos anys diversos alts funcionaris de FIFA han estat acusats d'assetjament o agressió sexual, com el cas d'Ahmad Ahmad, president de la Confederació Africana de Futbol i vicepresident de la FIFA, i del president de la Federació Afganesa de Futbol (AFF), Keramuddin Keram.

Keram va ser detingut després de ser acusat per diverses joves d'abusos. En aquest cas, les reunia al seu despatx i els prometia beques i ajudes. Després abusava d'elles en una habitació que tenia a la seu de la Federació. "El president Keramuddin Keram portava les noies a una habitació que tenia a la Federació, ben amagada, amb un llit, i abusava d'elles. Els deia que gràcies a ell deixarien de ser lesbianes, i els pegava. I ningú les escoltava. Per a moltes famílies tradicionals la violació és una taca, no volen que se'n parli. Els familiars deien a les noies que eren les culpables del que els havia passat per haver volgut jugar a futbol", explicava a l'ARA Khalida Popal, exjugadora que va portar el cas a la justícia internacional.