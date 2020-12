David Gallego posa el morbo en el seu retorn a l'RCDE Stadium

“És un partit molt especial, sempre li estaré molt agraït a l’Espanyol, on he estat molts anys i on he crescut com a entrenador. Soc un periquito més”. Un any i un mes després de dirigir el seu últim partit com a tècnic de l’Espanyol, David Gallego tornarà aquest diumenge (16 h, #Vamos) a un RCDE Stadium d’on van sortir amb regust amarg. El tècnic de Súria va ser cessat l’endemà de caure contra el Mallorca (2-0) –aleshores dirigit per l’actual entrenador de l’Espanyol, Vicente Moreno– en un partit que deixava el conjunt blanc-i-blau força tocat, en zona de descens i amb només cinc punts després de vuit jornades. A Gallego se li escapava l’oportunitat que havia esperat durant molts anys, poder dirigir l’Espanyol a Primera. Una etapa al primer equip que va ser gairebé tan fugaç com la primera, quan va ser l’escollit com a tècnic interí per assumir les regnes de l’equip en les últims cinc jornades del curs 2017-18.

Gallego s’enfrontarà per primer cop al club que l’ha vist créixer més com a tècnic, l’Espanyol. El 2013 va ser l’aleshores coordinador del planter espanyolista, Jordi Lardín, qui el va incorporar procedent del CE Súria perquè fos l’entrenador del juvenil. Dues Lligues en tres anys li van permetre ocupar el lloc de Lluís Planagumà al capdavant del filial el 2016. La seva etapa a l’Espanyol B va estar marcada per la formació i promoció de talents com Jordán, Aarón, Roca, Melendo, Puado, Pedrosa, Lluís López, Lozano, Álex López, Pipa i Melamed, que han aconseguit pujar al primer equip en els últims anys. Alguns d’ells, de fet, ja triomfen en equips de prestigi europeu. “El que volem al futbol base és que, al final de la temporada, hi hagi jugadors vàlids per a Primera”, va assegurar el dia de la seva presentació amb el filial.

Gallego no va fallar a la seva paraula. La seva feina al planter va ser impecable i li va servir com a aval per ser escollit, l’estiu del 2019, com el successor de Rubi. Rufete el va presentar convençut que seria la figura idònia per “donar continuïtat al projecte” iniciat pel maresmenc. El tècnic de Súria no va dubtar-ho ni un instant: era l’oportunitat més important de la seva carrera. Tot i aconseguir classificar l’equip per a la fase de grups de l’Europa League, no va aconseguir alçar el vol a la Lliga i les sensacions de l’equip eren cada cop més preocupants.

“Tenia una idea molt similar a Rubi, sobretot d’estil de joc. Però no sé per què, no va encaixar bé a l’equip. Ens va costar molt trobar la continuïtat en l’estil de joc”, va lamentar David López en una entrevista recent a l’ARA. Les idees de Gallego no van acabar de quallar en un vestidor que no va encaixar bé la transició després de la sortida de Rubi.

Rendiments oposats contra els aspirants a l’ascens

Superat aquell mal trago, ara Gallego torna a l’RCDE Stadium en un context força diferent. Ara treballa per a un altre club amb bon planter, el de Mareo, amb una barba densa i la motivació de tornar l’Sporting a l’elit del futbol espanyol. Djuka, segon màxim golejador de la categoria, amb vuit gols, és la seva principal amenaça en atac. Els asturians, que també compten amb dos futbolistes amb passat espanyolista, Álvaro Vázquez i Javi Fuego, passen per una ratxa delicada, ja que només han pogut sumar sis dels últims divuit punts en joc.

Malgrat aquesta dinàmica, són un rival a tenir en compte, ja que, després de firmar un gran inici de curs, estan a només cinc punts de l’Espanyol. A més, han demostrat que rendeixen força bé contra els grans de la categoria, ja que han sumat set punts en els tres partits que han jugat contra equips que es troben actualment en zona d’ascens directe o de play-off: 0-0 davant del Mallorca i victòries contra l’Almeria (0-1) i la Ponferradina (2-1). Un rival directe per a un Espanyol al qual se li estan entravessant els candidats a l’ascens.