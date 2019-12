Alegria econòmica a l'Espanyol en plena tempesta esportiva

Enfonsat a la classificació, però econòmicament sanejat. Així respira un Espanyol ple de contrastos que aquest dimarts (12 h, Auditori de la Fira de Cornellà) presentarà davant dels seus accionistes un balanç financer que s’allunya força de les penúries que vivia l'entitat no fa tants anys, quan el club havia d’ajornar els pagaments de salaris i de proveïdors o veia com Hisenda li bloquejava els comptes. El deute amb l’administració pública, que va arribar a superar els 50 milions, va deixar de ser un problema el 2017 gràcies a la gestió d’un Chen Yansheng que avui presentarà els segons ingressos més elevats de la història de l’Espanyol: 97,7 milions aquest exercici 2018-19, només superats pels 101,6 del 2017-18. El club, a més, preveu que aquesta xifra s’elevi fins a 131 milions en l’exercici actual (2019-20) gràcies a les vendes de Borja Iglesias i Mario Hermoso.

50M€ AMPLIACIÓ DE CAPITAL Chen Yansheng convertirà gairebé tot el préstec que el club manté amb ell en capital social, de manera que el deute net es reduirà fins a aproximadament 30 milions.

Per quart any consecutiu, es presentaran uns comptes sense excepcions per part de l’auditor i amb beneficis. Els de l'últim exercici, d’1,83 milions, són els més baixos des de l’arribada de Chen Yansheng (2,1 el 2016; 6,56 el 2017 i 6,38 el 2018) perquè es va invertir més del que es va ingressar en traspassos (el de Gerard Moreno, per 20 milions, es comptabilitza en l’exercici 2017-18). El pressupost que es presentarà per al pròxim exercici preveu les xifres més elevades de la història de l’Espanyol: 20,6 milions de beneficis que es podrien veure alterats per les quantitats que es decideixi invertir a l’hivern i per l’evolució de l’equip a l’Europa League.

66,3 M€ DE MASSA SALARIAL Les nòmines esportives s’han triplicat en sis anys. Aquest curs presenten la xifra més alta de la història del club, que continua obligat a vendre per compensar aquest augment.

El principal punt de l’ordre del dia de la junta d’avui, però, serà l’aprovació d’una ampliació de capital que era impossible fa pocs mesos, però que s’ha desbloquejat gràcies a les gestions que del dirigent xinès amb el govern del seu país. “Ara es miren el projecte de l’Espanyol amb ulls no només econòmics. Tenir Wu Lei jugant a Europa amb els millors ajuda el futbol xinès. L’estat d’aquest país vol impulsar aquest esport i nosaltres som una petita peça que col·labora perquè funcioni”, expliquen a l’ARA fonts del club, que celebren que ara els vegin com “un nexe d’unió”. “Si l’ampliació de capital tira endavant és perquè la Xina reconeix que l’ajudem”, afegeixen.

Pagaran menys interessos pel deute

L’ampliació permetrà transformar 50 dels 60 milions que el club deu a Rastar Group en capital social. Això suposarà diversos beneficis per a l’Espanyol. D’entrada, deixarà el deute net en uns 30 milions, una xifra que no s’assolia des de principis del segle XXI. Cal recordar que, segons la interpretació de les auditories prèvies a l’era Chen, el deute del club va arribar als 179 milions en l’exercici 2014-15. A més, l’ampliació de capital permetrà reduir significativament la càrrega financera que suposava el deute: dels 8,3 milions d’interessos que van pagar el 2016 es passarà a menys de 3.

1,83 M€ DE BENEFICIS Per quart any seguit, els comptes presenten superàvit, tot i que els d’aquest exercici són els guanys més baixos des de l’entrada a l’Espanyol de Chen Yansheng.

Uns diners que es menjaven bona part dels beneficis generats. “Chen es veu en l’obligació de capitalitzar perquè no pot seguir penalitzant els comptes de les seves empreses amb interessos de préstecs seus, perquè així té més necessitat de vendre i, per tant, acaba debilitant més el projecte esportiu”, explica a l’ARA l’economista Albert Deulofeu, que avisa que el creixement de la xifra del negoci s’ha vist compensat amb més despeses en salaris de personal esportiu i d’altres partides que fan encara més necessària la venda de jugadors per aconseguir que el resultat d’explotació sigui positiu.

En els últims quatre anys la partida d’ingressos ordinaris que ha augmentat més és la dels drets televisius (dels 48,9 milions del curs 2016-17 als 58,5 de l’actual). La recaptació per socis i publicitat ha viscut creixements molt moderats que no han compensat el significatiu augment de la massa salarial, que s’ha triplicat en sis anys: dels 22,7 milions del 2014 als 66,3 d’aquest 2019.