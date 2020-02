Es busquen golejadors per assaltar el Sánchez Pizjuán

“Si depenem només de Raúl de Tomás crec que serà complicat complir l’objectiu. Altres jugadors han de materialitzar ocasions i fer gols”, ha reconegut aquest dissabte Abelardo Fernández just abans de dirigir l’últim entrenament previ a la visita al Sevilla d’aquest diumenge (12 h, Movistar La Liga). Una sessió que ha finalitzat de la pitjor manera possible, amb el punta madrileny ressentint-se d’unes molèsties a l’adductor dret que l’obligaran a causar baixa de cara al desplaçament al Sánchez Pizjuán. A l’espera de conèixer l’abast de la lesió, la frase del tècnic de l’Espanyol cobra més sentit que mai: la resta de plantilla necessita fer un pas endavant en la faceta golejadora si no vol evitar que la salvació torni a allunyar-se.

De Tomás, que fins ara només s'havia perdut un partit (per decisió tècnica, a la Copa, contra la Reial Societat) és una baixa capital per a un Espanyol que s’havia encomanat a la seva capacitat golejadora per sortir de la cua de la classificació. La seva absència complica, i molt, el desplaçament a un dels camps més complicats de la Lliga (els blanc-i-blaus no hi guanyen des del 15 de gener del 2011). Amb ell sobre la gespa, a més, els blanc-i-blaus han sumat dues victòries en Lliga, la meitat de les quatre que acumulen al llarg del curs. El madrileny ha sigut una peça cabdal en els últims partits, després de firmar cinc dels últims set gols oficials de l’Espanyol.

Els dos que no ha anotat ell els ha firmat un David López que tampoc serà a Sevilla per una sobrecàrrega al bessó esquerre. A aquestes dues absències se n’afegeixen ja de conegudes: Dídac Vilà (sanció) i Oier (molèsties al bessó esquerre). Un cúmul de problemes que obligaran Abelardo a modificar diverses peces –i possiblement també el dibuix– de l’onze previst per a aquest partit. Les alternatives més probables en atac són l’entrada de Wu Lei o Vargas per De Tomás. Amb el primer es podria mantenir el 4-4-2 que ja ha plantejat el tècnic asturià, mentre que amb el segon es podria optar per un 4-3-3. Menys probable sembla l’entrada a l’alineació d’un Ferreyra que no entrava en una convocatòria en Lliga des del 22 de desembre per jugar al camp del Leganés. Amb Abelardo, de fet, ni ha debutat en aquesta competició.

Darrere, amb Naldo descartat per segon partit consecutiu per l’errada comesa al camp del Granada, el dubte és saber per quin dels dos joves apostarà el preparador blanc-i-blau: Calero o Pedrosa es disputen una plaça. En funció de l’escollit, Cabrera seguirà a l’eix de la defensa o bé podria tornar a actuar en una posició, la de lateral esquerre, en què ja ha actuat en diferents ocasions amb el Getafe. L’última, contra l’Atlètic en la primera jornada de Lliga d’aquesta temporada. El curs passat, en canvi, va actuar pel carril esquerre en 12 dels 36 duels disputats amb el conjunt que dirigeix José Bordalás.

La sequera dels argentins

Es gira feina per a un Abelardo que es troba amb un repte que també van haver d’afrontar els seus dos predecessors, David Gallego i Pablo Machín: trobar gol en una plantilla que no en va precisament sobrada. Des de principis d'any, de fet, l’Espanyol només ha tingut tres golejadors en Lliga: De Tomás (4), David López (2) i Wu Lei, que va marcar al derbi del 4 de gener. Preocupa especialment a l’entitat la sequera que viuen tres jugadors argentins que a l’estiu estaven cridats a assumir i a repartir-se la responsabilitat golejadora que va deixar vacant Borja Iglesias. La realitat, però, dista força d’aquelles previsions: Ferreyra només suma un gol en Lliga, el que va marcar al setembre al camp de l’Eibar. També una diana porta Calleri, que només ha vist porteria contra l’Osasuna a principis de desembre. Qui encara no s’ha estrenat en aquesta competició és Vargas. Només un d’ells, Vargas, seguirà el curs vinent. És significatiu que jugadors com Bernardo, David López o Darder sumin els mateixos gols que aquests tres atacants junts. I això que entre tots tres acumulen el 20% dels xuts a porteria de tot l’equip (16 de 77).