Rubi: "M'agradaria tenir un reforç per cobrir la baixa de Piatti"

Abans de visitar Mestalla aquest dissabte, Rubi ha deixat clar que, si fos per ell, l'Espanyol cobriria la baixa de Piatti amb un nou reforç. "S'està estudiant al club, a mi m'agradaria [que vingués algú]" ha comentat el maresmenc, que ha deixat fora de la llista a o Dídac Vilà i Sergio García per problemes físics. El tècnic ha comentat que el lateral ve de patir "una setmana una mica estranya, amb temes musculars i estomacals", mentre que del davanter ha comentat que en l'entrenament de divendres va patir "uns problemes al tendó d'Aquil·les" i, a falta de més proves que determinin l'abast de la lesió, també serà baixa pel partit de Mestalla. Pel que fa al cúmul de lesions que pateix l'equip, sobretot en aquest 2019, ha comentat que "és una pena el que li està passant a l'equip". "Les lesions llargues el que em preocupa és quan s'acumulen en una posició, com ens passa amb Piatti i Sergio García. Si fossin repartits no em preocuparia tant". El preparador maresmenc ha deixat clar que veu llest a Wu Lei per ser titular. "Tenim la intenció que ens pugui ajudar molt".

Preguntat per si veu l'equip capaç de tornar al nivell que havia exhibit mesos enrere, s'ha mostrat optimista: "Hem demostrat que podem fer un gran futbol. Hi ha partits que hem estat molt seriosos. Hi haurà fases de patiment, però tot i passar fases de fragilitat defensiva, hem d'anar recuperant coses a nivell tactic i també físic. El tema defensiu és el que més m'obsessiona, perquè gols n'estem fent".

Sobre la dificultat del seu equip de guanyar fora, Rubi ha reconegut que "no hi ha dubte" que és complicat guanyar a Mestalla. "La nostra mentalitat és guanyar sempre, encara que ens està costant i sumem poc fora. Però ho enfoco més per la part defensiva que per la defensiva". Preguntat per com explica el fet que siguin el pitjor visitant de la Lliga, ha comentat que "en 6 dels 12 partits a domicili hem anat guanyant, però no hem estat capaços de tancar els resultats perquè ens ha faltat un punt de solidesa defensiva. També hem passat una fase de la Lliga on no hem estat tant bé".

"L'estat anímic és molt bo, però ha estat una setmana estranya per problemes físics amb Dídac, Sergio, Diego, també el cas de Piatti. Coses que emprenyen. Però en l'àmbit futbolístic, estem a tope, amb ganes d'acumular partits sense perdre", ha comentat el tècnic. Sobre les paraules d'optimisme d'Hermoso, Rubi ha mantingut el seu discurs: "No he mirat avall ni un dia. La puntuació nostra és més alta que l'any passat. Semblava que el neguit fos més alt tot i tenir més punts. Estic segur que acabarem amb molt bons resultats".

Del rival d'aquest diumenge, el València, ha reconegut que "quan van arribar a la segona jornada ja estaven bé. Ara estan en una fase boníssima, on juguen bé, és difícil marcar-los un gol i guanyen partits". Rubi ha celebrat l'evolució en el procés d'adaptació dels nouvinguts: "Cada setmana que passa estan millor, no n'hi ha cap dubte. Busquem el millor per l'equip i pels jugadors. Esperem que ens ajudin, hem de cuidar el producte, cada setmana estan millor físicament i coneixen millor el sistema". Preguntat pel canvi de sistema, ha insistit que busca "matisos en cada partit".