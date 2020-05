Així serà el protocol per als esportistes: quatre fases fins a arribar a la competició

La represa de l'activitat esportiva es produirà sota el protocol que estableix el Consell Superior d'Esports (CSD), amb quatre quatre fases que conduiran els esportistes federats, professionals i d'alt nivell fins a la competició. Aquest full de ruta, plasmat en un document de 26 pàgines, pauta des del reinici dels entrenaments fins a la represa de les competicions oficials, que queda vinculada a "una condició ineludible": la represa de tota activitat esportiva queda supeditada al fet que la situació sanitària ho permeti, extrem que decidirà o mantindrà el govern espanyol, a través del comandament únic establert pel vigent estat d'alarma.

Així serà l'evolució de l'activitat esportiva, en quatre fases, des del retorn als entrenaments fins a la competició en un termini mínim de quatre setmanes.

Fase 1: entrenament individual o bàsic

A l'inici d'aquesta fase, els serveis mèdics hauran de fer un examen a l'esportista, que inclourà una prova de presència de material genètic viral. Els positius, encara que asimptomàtics, no podran iniciar la pràctica esportiva. Els esportistes que hagin obtingut un resultat favorable a la prova mèdica s'entrenaran en solitari, amb independència que les seves disciplines siguin individuals o col·lectives. Mantindran el confinament al domicili, una residència esportiva o un allotjament temporal.

Es prioritzarà l'ús d'espais a l'aire lliure. En el cas de les competicions professionals, l'entrenament es realitzarà a les instal·lacions dels clubs, sempre que compleixin les mesures sanitàries. Els centres esportius s'han de desinfectar a fons abans de la seva reobertura. Mínim dues vegades al dia s'haurà de fer una neteja de les superfícies de contacte manual, com poms, baranes, bancs, cadires o banys.

L'esportista portarà guants i tindrà cura de no tocar en el possible objectes o equipament d'ús col·lectiu. En el cas de la cursa a peu, haurà de guardar una distància mínima de 2 metres amb altres corredors.

651x366 Wu Lei, durant un entrenament de pretemporada / RCD ESPANYOL Wu Lei, durant un entrenament de pretemporada / RCD ESPANYOL

Fase 2: entrenament mitjà

S'aconsella realitzar aquesta fase en forma de concentració, que els esportistes visquin preferiblement en centres d'entrenament amb residència on puguin estar tot el dia sota un règim d'allotjament individual a les habitacions.

Es recuperaran els entrenaments i, en el cas d'esports d'equip, els treballs tàctics no exhaustius. L'entrenador i la resta de l'equip tècnic portaran guants i mascareta i guardaran una distància mínima de 2 metres. Les accions conjuntes es faran en grups reduïts, amb torns perquè coincideixin en el terreny el mínim nombre d'esportistes.

Els esportistes no podran compartir cap material –s'ha de desinfectar després de cada ús–, ni aliments, menjar o material sanitari, i no tindran personal de suport o encarregats de material durant l'entrenament. A més, no s'admetrà la presència de mitjans de comunicació a les zones d'entrenament i es reforçaran les mesures d'accés als centres d'entrenaments.

En els restaurants o cafeteries, els àpats es lliuraran als esportistes en contenidors tancats, individuals i ja desinfectats. Es mantindrà el protocol mèdic i sanitari i els serveis de fisioteràpia es limitaran a allò imprescindible.

651x366 Sergio Ramos i Dani Carvajal durant un entrenament del Madrid. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE Sergio Ramos i Dani Carvajal durant un entrenament del Madrid. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Fase 3: entrenament total precompetició

En aquesta fase s'intensificaran els entrenaments i els treballs tàctics, i és aconsellable que es realitzi en fase de concentració. Les accions en grup seran de fins a 14 persones, per torns. L'entrenador i els membres del seu equip tècnic seguiran portant guants i mascareta i guardaran una distància mínima de 2 metres.

L'ús de gimnasos començarà a ser recurrent, sota un protocol de desinfecció que continuarà vigent en tota la instal·lació. La presència de mitjans de comunicació seguirà sent restringida i els esportistes seguiran sense compartir material. Es repetirà el control mèdic als esportistes i s'estendrà a tothom que comparteixi el centre d'entrenament, així com al personal de suport.

Les fases 1, 2 i 3 sumaran un mínim de tres a quatre setmanes. En cas d'un positiu en qualsevol d'aquestes tres fases, s'aïllarà immediatament i es realitzarà la prova a tot el grup d'entrenament, cos tècnic i personal del centre amb el qual hagi pogut mantenir contacte. Tots quedaran apartats fins a conèixer el resultat i es procedirà a la neteja i desinfecció de la instal·lació.

Fase 4: competició

Arribarà quan les autoritats sanitàries i esportives ho decideixin. La regla general és que totes les competicions seran a porta tancada i que les competicions de la temporada 2019/20 seran breus. En el cas que es requereixi l'ingrés de material o personal estranger, es farà sota coordinació amb el ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació i el ministeri d'Interior.

En funció de la situació, es permetria un aforament limitat de fins a un màxim del 50 per cent. El període mínim entre el final de la fase 3 i l'inici de les competicions serà d'una setmana. En les lligues, el temps entre jornades serà informat pels metges de cada esport i especialitat, tenint en compte el nombre de partits a disputar i la seva coincidència amb l'inici de l'estiu, amb el consegüent augment de la calor i la humitat. S'evitaran les competicions massives, amb sortides per grups limitats.

Les mesures de seguretat sanitària s'estendran als mitjans de comunicació presents. Durant aquesta fase, es repetirà el control mèdic per tercera vegada i es reprendran els massatges esportius i tractaments de fisioteràpia.