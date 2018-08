Abans de tornar dels Estats Units, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ja va avisar que la Supercopa d’aquest diumenge contra el Sevilla serà “per guanyar-la, no per donar premis a ningú”. El tècnic basc, amb tota la seva plantilla disponible des de dilluns -tret dels lesionats Denis Suárez, André Gomes i Carles Aleñà i la baixa per sanció de Sergi Roberto-, medita quin ha de ser l’onze titular que saltarà a la gespa de l’Estadi de Tànger per enfrontar-se al conjunt andalús de Pablo Machín.

El Txingurri es debat entre donar continuïtat als futbolistes que han jugat la pretemporada des del principi i han viatjat a la gira nord-americana o optar en el primer partit oficial del curs per alguns dels pesos pesants de la plantilla. Buscarà equilibris. També està per veure si donarà continuïtat al 4-3-3 utilitzat majoritàriament als Estats Units o optarà per recuperar el 4-4-2 habitual del curs passat. Tot i que encara és aviat per començar a treure conclusions -i encara més després d’un estiu de Mundial-, aquest diumenge, quan es disputi la Supercopa, començarem a veure les primeres certeses i els primers matisos de la segona era d’Ernesto Valverde a la banqueta del conjunt blaugrana. A l'ARA ens hem fixat en possibles onzes titulars i ens els diferents punts que els poden definir.

540x306 El puzle de Valverde per a la Supercopa / ARA El puzle de Valverde per a la Supercopa / ARA

Els fitxatges

Arthur i Lenglet apunten a ser titulars i Malcom, a tenir minuts

El migcampista Arthur Melo i el defensa central Clément Lenglet han sigut els primers fitxatges del Barça 2018-2019 que han arribat. A la gira han jugat pràcticament els mateixos minuts: 196 Lenglet i 180 Arthur, repartits entre els tres compromisos amistosos que van disputar. En l’últim, contra el Milan, tots dos van jugar el partit sencer. És un senyal que fa pensar que diumenge Valverde els pot alinear tots dos de titulars. En el cas del brasiler, per les seves bones actuacions, i, en el cas del francès, perquè és l’únic central que ha anat a la gira amb qui realment compta Valverde .

Malcom, el tercer en arribar, ha jugat els mateixos minuts que Lenglet i també va disputar tot l’últim amistós sencer, però la seva titularitat podria veure’s compromesa si el tècnic basc opta per un esquema de 4-4-2 amb Messi i Suárez en punta o per un 4-3-3 en què Rafinha jugui en l’atac. Ousmane Dembélé, que va escurçar les seves vacances i es va incorporar a la feina divendres passat, també podria tenir opcions. Fins i tot Munir, que ha jugat 180 minuts als EUA, ha marcat un gol i ha deixat bones sensacions.

L’últim a ser fitxat, el migcampista Arturo Vidal, que es va entrenar per primer cop aquest dilluns, és el nouvingut amb menys opcions de sortir amb l’onze inicial. Tot i que és un perfil de futbolista que agrada a Valverde, el fet que faci 4 mesos que no jugui per una lesió i que diumenge tot just estarà a punt de complir la seva primera setmana com a blaugrana li resten opcions. El xilè, per la seva part, ha manifestat que està “al 100%”.

Els mundialistes

Messi, Suárez i Piqué, tot i arribar més tard, podrien sortir al començament

Malgrat no haver participat en la gira per haver-se incorporat a la feina després de disputar el Mundial de Rússia, Leo Messi, Luis Suárez i Gerard Piqué apunten com a titulars diumenge. L’argentí i el català es van començar a entrenar a Barcelona el dimarts de la setmana passada i, des d’aquest dilluns, Valverde ja ha pogut treballar-hi. La titularitat de Messi sembla indiscutible, com la de Piqué, ja que el central que l’ha substituït a la gira ha estat Marlon i la intenció del club és traspassar-lo.

Sergio Busquets, que es va incorporar a la feina com Messi i Piqué, també apunta a ser titular, ja que Sergi Roberto, que ha fet de pivot a la gira, està sancionat per culpa de la targeta vermella que va veure la temporada passada en la disputa del clàssic al Camp Nou, mentre que Sergi Samper encara no està físicament al 100%. Els altres internacionals blaugranes que parteixen amb opcions de ser titulars són Ivan Rakitic i Philippe Coutinho, que es van incorporar a la feina aquest dilluns, i també Jordi Alba, que s’entrena des del dimarts de la setmana passada.

La porteria

Cillessen ha jugat més a la gira, però Ter Stegen vol ser titular

Marc-André ter Stegen va ser el primer mundialista a incorporar-se a l’equip després que Alemanya no passés de la fase de grups al Mundial. L’alemany es va incorporar a mitja gira i va disputar els últims 45 minuts contra el Milan, en què va encaixar el gol de la derrota blaugrana. Jasper Cillessen, per la seva part, va jugar 225 minuts a la gira: els partits contra el Tottenham i el Roma sencers i la primera part contra el Milan. Va encaixar 6 gols (2 contra els anglesos i 4 contra els romans).

L’holandès és el porter de la Copa i, als seus 29 anys, ha deixat entreveure que no veuria malament sortir del club per tenir més minuts. A Barcelona ho té complicat perquè Ter Stegen va reiterar a la gira que vol “jugar-ho tot”. De cara a diumenge, per minuts disputats a la pretemporada, l’holandès hauria de ser el titular, però l’alemany el curs passat va jugar tots dos partits de Supercopa contra el Madrid.

Els jugadors del filial

Riqui Puig i Miranda continuen dins la dinàmica del primer equip

Des que Valverde ha pogut comptar amb tots els seus futbolistes a Barcelona, només dos jugadors del filial han continuat dins la dinàmica d’entrenaments amb el primer equip: Riqui Puig i Juan Miranda.

El migcampista de Matadepera va meravellar en els 45 minuts que va jugar contra el Milan i es va començar a especular sobre la seva possible titularitat a la Supercopa, tot i que el tècnic basc va demanar calma: “Estem contents, però hem d’estar tranquils, perquè ens emocionem tots ràpidament”. Pel que fa a Miranda, sembla que ha guanyat la partida al seu company del filial Marc Cucurella com a recanvi de Jordi Alba al lateral esquerre. Amb només 18 anys, el diumenge podria sortir de titular contra el Sevilla a la Supercopa.