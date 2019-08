Gallego: "La clau ha sigut moure'ns menys i fer córrer més la pilota"

El tècnic de l'Espanyol, David Gallego, ha destacat la feina de desgast del seu equip com una de les principals claus per entendre el triomf del seu equip davant del Zorya Luhansk. “La clau ha sigut que ens hem mogut menys i que la pilota ha corregut més. Hem generat molt per fora. Sabíem els que circulaven i els que havien de finalitzar", ha comentat el tècnic de Súria, que ha tirat d'ironia a l'hora de defensar la feina del seu equip: "La seva davallada física no ha arribat perquè s'hagin posat a fer flexions i esprints al descans, sinó perquè els hem cansat".

Gallego ha justificat el canvi al 4-3-3 perquè considera que aquest era el sistema "idoni" per "fer mal al rombe" del Zorya. Preguntat pel patiment que ha viscut el seu equip, el tècnic ha deixat clar que no són "el City, que pateix poc i guanya sempre". El de Súria ha tornat a contextualitzar en quin moment està el seu equip: "Estem en un procés on toca això. El nostre objectiu número u, el d’entrar a l’Europa League, ens ha condicionat el treball físic. Estem per sota de la resta, estem penalitzats per això, però d’aquí un mes i mig estarem en un nivell molt alt". Gallego també ha volgut treure pit de les adversitats que ha hagut de superar el seu equip aquesta nit: "No és fàcil el que ha fet avui l’equip. La lesió d’Iturraspe ens ha condicionat un canvi que no voldríem fer. Hem tingut l’ocasió de Ferreyra. També amb la lesió de Dídac hem perdut un jugador de banda. I et trobes amb un penal fallat, amb moltes ocasions desaprofitades, i acabes guanyant 3-1. Amb tot el que ha passat, és per estar-ne orgullosos i donar molt de mèrit al que ha fet l’equip".

Gallego ha puntualitzat que Dídac no pateix un problema important i creu que estarà a punt, juntament amb Pedrosa, per jugar contra l'Alabès. També ha destacat que Darder "ha anat de menys a més". Sobre Wu Lei ha explicat que està "molt content" amb el xinès. "Venia actuant com a punta i avui com a extrem. Ha anat participant més. Per la dificultat de l’idioma, i perquè estem en un nou procés, és normal que li costi més, però és molt atent i intel·ligent". Sobre Vargas ha comentat que "és un jugador molt dinàmic, que per si sol pot generar perill". "No refusa la responsabilitat i s’ha d’anar adaptant a poc a poc. Té molta personalitat per l’edat que té", ha afegit.