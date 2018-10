Agustín Rodríguez serà el nou portaveu de l'Espanyol

Els canvis estructurals no s'aturen a l'Espanyol, que ha fet oficial la reorganització de les àrees de comunicació, relacions institucionals i màrqueting i comercial. El periodista Agustín Rodríguez i Mas (Barcelona, 1965), fins ara responsable de comunicació d'AENA als aeroports de Catalunya, substituirà Xavi Salvatella al capdavant de la comunicació del club blanc-i-blau. Salvatella ha sigut el director de comunicació del club des del 2011, quan va entrar per ser el relleu de Xavi Andreu. La desvinculació s'ha produït de comú acord entre les parts, i Salvatella seguirà exercint fins al 29 d'octubre, cohabitant amb Rodríguez durant unes setmanes que seran de transició.

Es tracta d'un moviment inesperat, atès que Salvatella mantenia una bona sintonia amb els membres del consell. El fins ara màxim responsable de la comunicació del club va entrar en un moment delicat per a l'entitat (va ocupar el càrrec amb quatre presidents, Dani Sánchez Llibre, Ramon Condal, Joan Collet i Chen Yansheng), i durant la seva etapa l'Espanyol ha donat un impuls a la comunicació i la transparència, així com a la presència de l'entitat a les xarxes socials.

L'Espanyol va anunciar al maig que havia iniciat la recerca d'una persona que s'ocupés de la tasca de portaveu, funció que també ocuparà Agustín Rodríguez, que serà alhora 'dircom', responsable de les relacions institucionals i portaveu de la junta directiva. Rodríguez, per tant, unificarà la direcció i el lideratge de les àrees de comunicació i de relacions institucionals. Salvatella no és el primer càrrec de pes que deixa el club sota el mandat de Chen Yansheng, que ja havia acordat la sortida de persones com Ángel Gómez, Ramon Robert, Quique Sánchez Flores, Jordi Lardín o Adolf Rousaud.

Rodríguez és un periodista especialista en comunicació externa i de crisi. Ha treballat en ràdio, premsa i televisió, i va ser cap d'esports de la desapareguda Radio Minuto i cap de premsa del Govern Civil de Barcelona i de la Subdelegació del govern. També és membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El 2010 va rebre el premi Gabinets de Comunicació. "S'ha d'invertir en la comunicació i en màrqueting del club. Les coses s'estan fent bé amb els mitjans de què es disposa, però s'hi han de destinar més diners. Amb inversió hi ha retorn; sense, ens quedem amb certes limitacions", va assegurar Rodríguez en una breu entrevista a PericosOnline l'abril del 2017.

Efectivament, Salvatella ha hagut de dirigir l'àmbit comunicatiu de l'Espanyol amb un pressupost força reduït que podria canviar els pròxims mesos amb l'entrada del seu relleu. "Estic convençut que és el millor per a l'Espanyol i per a mi. Havíem de donar pas a una nova etapa. És la millor solució. Han sigut vuit anys intensos, soc el director de comunicació més longeu de la Lliga, i ara l'executiu amb més temps al club. Les etapes vencen i s'han de tancar. Estic molt agraït per la confiança de l'entitat", ha assegurat Salvatella a l'ARA.

El fins ara director de comunicació ha reconegut que la decisió de tancar un cicle l'han pres conjuntament amb el club. "La comunicació necessita nous lideratges, una nova veu que parli diferent. És identificable en el dia a dia, es veu quan l'estructura necessita noves mirades i lideratges", ha afegit Salvatella, que ha recomanat personalment al club la incorporació d'Agustín Rodríguez. "El 2011 vaig agafar el relleu d'un gran amic i un mestre per a mi, el Xavi Andreu. Em satisfà molt cedir el testimoni a un altre bon amic periquito i excel·lent professional d'aquest difícil món de la comunicació. Ho farà genial. Sort, gols i èxits!", li ha dedicat al seu successor.

Dia d'anunci important per a mi! En uns mesos, deixaré de ser el dircom del #RCDE; amb tota seguretat, l'orgull i el privilegi més grans que viuré en la meva vida professional. Estimo el @RCDEspanyol amb passió i haurà estat un honor immens haver-lo servit durant 8 intensos anys. https://t.co/s9Rcu7CQgG — Xavi Salvatella (@xavisalvatella) 4 d’octubre de 2018

Rodríguez ha col·laborat amb diverses publicacions i ha impartit classes en escoles de negocis i universitats de comunicació institucional, política i de crisis. Ara, a l'Espanyol, iniciarà una nova etapa comunicativa.

Agustí Filomeno, nou director de màrqueting

La comunicació no és l'únic àmbit on hi ha canvis a l'Espanyol, que també incorpora un altre Agustí, en aquest cas Filomeno i Alsina (Barcelona, 1969), a la direcció corporativa de màrqueting i comercial. Filomeno és enginyer industrial de formació, amb un MBA a Esade i més de 25 anys de trajectòria com a responsable de màrqueting, vendes, desenvolupament del negoci i consultoria estratègica en diferents companyies.

Des de l’any 2014 ha sigut el director de màrqueting i comercial del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Aquest nou departament aglutinarà les àrees de generació d’ingressos, de potenciació de la marca i de desenvolupament de negoci (com l'àmbit dels 'e-sports' o el de les acadèmies). També es responsabilitzarà de la política comercial del club pel que fa a 'ticketing' i abonaments, així com de l’estratègia de gestió i creixement social, i de la gestió de botigues i marxandatge, matèries que estaran englobades en aquest departament de nova creació. Un dels objectius principals de la nova àrea serà l'expansió de marca per crear valor afegit i potenciar els ingressos.

L'Espanyol també ha anunciat que el fins ara màxim responsable de l'àrea de màrqueting, Toni Alegre, passarà a responsabilitzar-se de l'àrea de patrocini, 'hospitality' i esdeveniments, amb la voluntat de focalitzar el seu exercici professional en la generació d'ingressos B2B. A més, la consultora McCann (encarregada d'impulsar l'última campanya d'abonaments) donarà suport estratègic a les àrees de comunicació i màrqueting els pròxims dos anys. Així mateix, McCann donarà suport en la recerca de patrocinis i en la seva activació oportuna.