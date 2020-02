Cornellà-El Prat torna a veure el got mig ple

El 7 de desembre l’Espanyol va tocar fons al Santiago Bernabéu, on una derrota el va situar cuer per primer cop aquest curs. La permanència quedava a cinc punts. Tres dies després, el dimarts 10, Chen Yansheng anunciava als socis i accionistes que no escatimarien esforços per revertir la situació. Aquell mateix dia, a primera hora de la tarda, van citar-se a la Ciutat Esportiva Dani Jarque alts càrrecs de l’entitat, responsables de l’àrea esportiva, els capitans de la plantilla i membres de la Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol i dels dos principals grups d’animació, la Grada Canito i la Penya Juvenil 1991.

“Cada part va exposar les seves idees per capgirar la situació i finalment ens vam comprometre tots a donar el màxim”, explica a l’ARA un dels assistents a aquella reunió. “Ens vam sentir tots ben acompanyats, sabent que tots donaríem el màxim. I així està sent”. La trobada va ser un punt d’inflexió anímic per a totes les parts. Sis dies més tard va arribar el primer moviment, un sacseig als despatxos nobles del club: Roger Guasch és cessat i Òscar Perarnau, recol·locat. Els seus càrrecs van quedar vacants fins a la designació, a finals d’any, de José María Durán Farré com a director general únic. Amb ell es trencava una estructura bicèfala que no havia acabat de funcionar.

Mentrestant, a la grada, els principals col·lectius van activar-se en una conjura per demanar unitat a tota l’afició. Així, l’RCDE Stadium va presentar, contra el Betis, la millor entrada del curs fins al moment: 22.248 espectadors. Una xifra que milloraria en els següents partits a l’estadi, tot i que sobre la gespa les coses seguien sense funcionar: 2-2 contra els andalusos i desfeta per 2-0 a Leganés. “L’únic positiu és que queda tota la segona volta i que vindran reforços”, va apuntar des de Butarque una veu autoritzada del club. Faltaven nou dies per al mercat hivernal, però l’entitat ja tenia llesta tota la maquinària pesant per afrontar un mercat de rècord. El primer moviment va ser el relleu de Machín per Abelardo, un canvi previ a la inversió de 42,5 milions en quatre reforços. Va ser possible gràcies al nou full de ruta de Yansheng, validat pel nouvingut Durán Farré, i que satisfeia les pretensions de Rufete.

L’afició s’apunta al tren de la salvació

Amb l’inici del 2020 van arribar les primeres alegries a la Lliga: 8 punts de 15 amb Abelardo a la banqueta. L’efecte revulsiu de l’asturià i l’empenta anímica que han suposat els reforços el club els ha acompanyat amb promocions econòmiques atractives de cara a l’afició. La primera va sortir dels jugadors, que van finançar part del desplaçament massiu de 3.000 seguidors a Vila-real. Després el club va oferir, per als partits contra l’Athletic i el Mallorca, entrades a partir de 5 euros. El mateix preu que costa als socis una entrada per veure el filial a la Segona B.

Recuperar la comunió amb la grada ha tingut un efecte positiu en l’equip: en els cinc partits de Lliga on s’han superat els 22.000 espectadors a Cornellà-El Prat l’Espanyol no ha perdut. Les últimes bones entrades han permès elevar la mitjana a la Lliga a 23.214 espectadors, una xifra que no s’assolia des de les tres primeres temporades a l’RCDE Stadium (27.861 el 2009-10, 26.193 el 2010-11 i 23.624 el 2011-12), i que suposa un augment de 3.296 espectadors per partit respecte al curs passat. “Estem esperançats perquè es nota el compromís de tot el club . És fàcil adonar-se quan un equip està amb optimisme, només cal mirar l’afició”, va assenyalar dimecres Matías Vargas. Cornellà-El Prat torna a veure el got mig ple.