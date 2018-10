El 'panda' enfila l’Espanyol fins la segona posició a Osca (0-2)

22 anys després, l’Espanyol dormirà segon a aquestes alçades de la temporada, superada la jornada 9 de Lliga. Els blanc-i-blaus somriuen des d’una posició envejable a la classificació després d’imposar-se a El Alcoraz (0-2) gràcies a un doblet de Borja Iglesias. El panda ha sortit de caça en un camp on tenia especial ganes per la rivalitat que hi manté el seu antic equip, el Saragossa, amb el qual tant s’ha significat. El davanter gallec s’ha refet dels errors comesos contra el Vila-real amb dos gols de davanter centre que domina les arts de la col·locació i la finalització. Triomf balsàmic i anhelat per un Espanyol que ja sap què és guanyar a domicili -on ha deixat per primer cop la porteria a zero- després de quatre sortides sense conèixer la victòria. No ha estat un partit lluït, sinó efectiu dels blanc-i-blaus, que han après a sumar quan el context no permet mostrar la cara més vistosa.

Dolç retorn de Rubi al camp que va fer somiar amb un ascens històric el curs passat. El tècnic espanyolista no volia sentimentalismes, i no n'ha tingut el seu equip en un partit on el conjunt blanc-i-blau ha començat patint una primera part força incòmode. Bé fos per l’efecte revifant de Francisco, que ha donat un altre aire a l’Osca, més fresc, agressiu i intens, o bé per l’absència de Darder al mig del camp -amb Víctor Sánchez la circulació de pilota se’n ressenteix-, l’Espanyol no s’ha sentit mai còmode. Ha estat l’equip local, de fet, qui ha marcat la pauta del joc. Amb una pressió alta per no deixar sortir fàcilment l’Espanyol, l’Osca ha obligat al conjunt de Rubi a repensar el partit que calia fer. Amb Cucho i Longo pendents de Roca, procurant tapar el primer pas en la sortida de joc des de darrere, l’Espanyol ha perdut nitidesa i precisió. La cara de preocupació del tècnic maresmenc ho deia tot: el seu equip ha baixat força les prestacions mostrades respecte la imatge exhibida a l’RCDE Stadium en els últims partits a domicili. L’Osca ha avisat a través de dos tirs de Gallar i Longo, i els blanc-i-blaus han hagut d’obrir el paraigües per repel·lir l’allau de centrades a la seva àrea. L’Espanyol no estava tenint profunditat ni generant perill, però del no res, Sergio García ha desplegat el periscopi i ha vist la desmarcada dins de l’àrea d’un Dídac que ha assistit un Borja Iglesias sol dins l’àrea petita, des d’on ha empès la pilota al fons de la xarxa. El ‘panda’ ha obert la llauna en un camp especial per la rivalitat que manté l’equip on va jugar el curs passat, el Saragossa. Una autèntica gerra d’aigua freda per un Osca que no havia fet mèrits per anar perdent al descans.

L’Espanyol, que no coneixia la victòria a domicili, ha repetit amb aquest gol el mateix guió viscut a Balaídos, Vitòria i Vallecas, on va arribar a avançar-se a domicili. Els paral·lelismes amb el partit contra l’Alabès van anar més enllà quan, a l’inici de la represa, Víctor Sánchez ha anotat un segon gol que ha acabat sent anul·lat pel VAR. A diferència d’aquell partit, però, l’Espanyol no ha tingut temps de fer-se il·lusions amb el 0-2, ja que el línia havia anul·lat ràpidament la diana i el VAR s’ha limitat a confirmar la seva decisió. L’Osca, al contrari del que va aconseguir l’Alabès de forma fulminant, no ha sabut aprofitar aquesta circumstància per aprofitar l’empenta anímica de seguir amb el 0-1 i capgirar el resultat.

Quart gol de Borja aquest curs

Els aragonesos han intentat posar una marxa més per trobar l’empat, però l’Espanyol, que seguia força desencertat amb la pilota als peus, almenys ha sabut no perdre la compostura en defensa i mantenir a ratlla els atacs del conjunt local. Ha estat a través de la solidesa defensiva que, aprofitant que l’Osca estava bolcat en atac, l’Espanyol ha encarrilat el partit amb un contracop de llibre: Hernán ha aixecat la mirada i ha cedit una precisa passada a l’espai per Borja Iglesias, que després d’una gran desmarcada ha superat Jovanovic amb una subtil rematada picada. Segon gol al compte personal del gallec, que ja suma quatre gols en aquesta Lliga. El 0-2 ha acabat de desanimar l’Osca, que ha tancat el partit veient amb impotència com l’Espanyol era qui ha acabat el duel en camp rival. Segon triomf seguit dels blanc-i-blaus per enfilar-se fins el segon lloc.