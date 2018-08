L'Espanyol ultima la cessió d'Álvaro Vázquez al Saragossa

L'Espanyol està a punt de concretar la setena sortida d'aquest estiu ben aviat. Segons ha avançat 'PericosOnline' i ha pogut confirmar l'ARA, el club està ultimant els detalls per a la cessió d'Álvaro Vázquez al Saragossa. Segons ha pogut saber l'ARA, les negociacions estan força avançades, però l'acord no es tancarà de forma imminent, ja que encara s'estan parlant aspectes com l'opció de compra en cas d'ascens, que podria ser obligatòria. Un cop es faci oficial, el davanter serà la setena baixa, després de les de Gerard Moreno, Aarón Martín, Marc Navarro, Pau López, José Manuel Jurado i Jairo Morillas. El jugador viatjarà a la ciutat aragonesa en les pròximes hores, per ser presentat aquesta mateixa setmana.

Álvaro Vázquez, que ni tan sols va entrar en la convocatòria del debut a la Lliga contra el Celta, sap des de fa unes setmanes que l'Espanyol vol buscar-li una sortida. El seu elevat salari (prop superior al milió d'euros) i el fet que no sigui ara per ara una peça indiscutible en els plans de Rubi el converteixen en un dels candidats més ferms a abandonar la plantilla aquest estiu, una sortida que rebaixaria la massa salarial i, alhora, alleugeriria un grup que encara té més efectius dels desitjats.

El Saragossa, que no pagarà traspàs, de moment, assumirà uns 500.000 euros del salari del davanter badaloní, pràcticament la meitat. Les dues entitats també negocien una opció de compra en cas que es produeixi un ascens a Primera aquesta temporada. La xifra podria situar-se entre els dos i els tres milions d'euros, una quantitat que permetria a l'Espanyol recuperar gairebé la totalitat del que va invertir l'estiu del 2016 per Álvaro, a qui va comprar del Swansea City.

El badaloní torna d'aquesta manera a jugar a Segona, on ja ho va fer amb el Nàstic el curs passat. Amb els granes va anotar 6 gols en els 18 partits que va jugar. Vázquez té contracte amb l'Espanyol fins al 2020.