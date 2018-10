Hermoso: "Vull seguir en aquest vaixell, soc feliç a l'Espanyol"

"¿Rumors sobre la meva sortida? Sempre hi ha d'haver alguna cosa de la qual parlar. Estic molt a gust i feliç a l'Espanyol, aquí tinc una oportunitat molt gran per seguir creixent i demostrant el nivell que puc donar. Vull seguir gaudint amb l'equip i d'una campanya exitosa". Així ha respost Mario Hermoso a les informacions que el situen prop del Reial Madrid, que té una opció de compra sobre ell de 7,5 milions que, veient el seu gran rendiment aquest curs, sembla força assequible.

El central de l'Espanyol ha deixat clar que el seu desig és seguir vinculat a l'entitat blanc-i-blava, i més després del dolç inici de curs que viuen amb Rubi. De moment no es planteja sortir al gener: "Tots volem estar en aquest vaixell. Tots volem sumar i aportar perquè l'equip està en una dinàmica positiva. Volem fer coses boniques".

Hermoso ha insistit que l'Espanyol ha estat l'equip que li ha donat l'oportunitat "de competir a Primera", i que per aquest fet sempre li estarà "agraït". Quan li han preguntat per la diferència que hi ha entre Quique Sánchez Flores i Rubi, el madrileny s'ha pronunciat de manera clara: "Rubi té un tracte més pròxim, té millor relació amb el jugador. Es pot parlar amb ell, et pot ajudar i et pot corregir. És una cosa fonamental per a qualsevol jugador tenir la confiança de l'entrenador".

També ha recordat els partits en què va ser suplent el curs passat: "Són moments, etapes que serveixen per pensar, reflexionar i corregir. Una de les parts fonamentals del meu caràcter és l'ambició. Cap persona té sostre i jo tinc aquestes ganes d'aconseguir coses importants".