Els responsables dels Jocs de Tòquio 2020 eviten parlar de noves dates

Degut a la pandèmia del coronavirus, l'ajornament dels Jocs Olímpics ja està sobre la taula. El Comitè Olímpic Internacional s'ha donat quatre setmanes per decidir què fer, mentre que aquest dilluns els responsables de l'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 han evitat parlar de possibles noves dates per a la celebració de l'esdeveniment en cas que sigui finalment ajornat.

Fons de 900 milions per cobrir una eventual cancel·lació En l'entorn del moviment olímpic consideren que les quatre setmanes que el COI s'ha reservat per prendre una decisió, tenen a veure amb la renegociació de contractes i primes amb les federacions i altres comitès olímpics nacionals, perquè una hipotètica cancel·lació o ajornament dels Jocs, afectaria econòmicament tot el teixit esportiu. Després de Rio 2016, el COI va repartir 540 milions de dòlars entre les federacions internacionals. L'organisme va tancar l'any 2018 amb actius per valor de 4.100 milions de dòlars; les dades del 2019 s'havien de fer públiques abans dels Jocs. Un informe del COI, demanat per Jacques Rogge després dels atemptats de l'11-S i publicat l'any 2002, va estimar que serien necessaris uns 192 milions de dòlars per cobrir un eventual cicle olímpic en què no es poguessin celebrar els Jocs. Dues dècades més tard, la reserva puja fins als 897 milions, xifra que la Fundació olímpica té als seus fons.

En declaracions a RAC-1, el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional (COI) Pere Miró ha deixat clar que "mai s'ha parlat de cancel·lar els Jocs, es parla de noves dates. Cal trobar el moment ideal per fer-ho, quan el món estigui llest", admetent que "és molt difícil que es pugui fer aquest juliol". Miró ha afegit que "no posarem en risc la salut de ningú. Tothom vol veure els Jocs com un símbol d’esperança, per tant cal fer-los quan tothom estigui preparat per tirar endavant. Al juliol, difícil. I si no és llavors... tenim incògnites per la salut i la pròpia organització dels japonesos. Al Japó aquest abril ja volen obrir escoles, han millorat. Però altres indrets veuen com la situació es complica".

"Nosaltres som Tòquio 2020... així que aquesta és la nostra posició", ha dit aquest dilluns el president del comitè organitzador, Yoshiro Mori, quan li han preguntat sobre quines noves dates creia que serien les millors en cas d'un eventual ajornament. "Posposar-los no era una possibilitat que valoréssim des de l'inici, però ara és una possibilitat que està sobre la taula després de la reunió amb el COI", ha explicat Mori, que ha afegit que durant aquest mes (el temps que el COI s'ha donat per decidir què fer) "s'analitzaran tots els escenaris i prendran una decisió".

Mori i el director executiu del comitè organitzador, Toshiro Muto, han insistit que el canvi de dates és només "una possibilitat" que considera el COI i que encara no està decidida, i han repetit que la cancel·lació dels JJOO de Tòquio 2020 "no és una opció".

D'altra banda, el primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha reconegut que està estudiant juntament amb el COI totes les opcions que tenen. "Si és molt difícil tirar endavant l'organització dels Jocs de manera completa com està previst, per donar prioritat al benestar dels atletes seria inevitable començar a parlar de moure les dates", ha dit Abe durant la seva intervenció en una sessió del Parlament japonès.

El Canadà i Austràlia no aniran als Jocs si es fan aquest estiu

L'equip de Canadà no prendrà part en els Jocs Olímpics ni en els Paralímpics d'aquest estiu, d'acord amb un informe que han donat a conèixer de manera conjunta el Comitè Olímpic Canadenc (COC) i el Paralímpic (CPC). "El COC i el CPC insten urgentment el Comitè Olímpic Internacional (COI), el Comitè Paralímpic Internacional (IPC) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a ajornar els Jocs un any, i els oferim el nostre suport total per ajudar-los en totes les complexitats que portarà la seva reprogramació", indiquen.

El Comitè Olímpic Australià (AOC) també ha decidit no enviar cap esportista als Jocs Olímpics de Tòquio si aquests es mantenen en 2020, afegint-se a la posició defensada pels canadencs. Així ho han comunicat al COI, animant-los a buscar una nova data.

Pressions des de la Federació d'atletisme i de natació

"Agraïm la voluntat del COI d'atendre i escoltar la veu de la comunitat esportiva internacional, molt especialment la dels esportistes, i ho valorem. Però la situació actual segueix generant una gran ambigüitat al voltant de la celebració dels Jocs, i això no afavoreix els esportistes", escriu en un comunicat el president de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Raúl Chapado.

Comunicado de la RFEA sobre el posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos 2020, que cuenta con el apoyo unánime de su Comisión de Atletas.



La RFEA respalda plenamente la posición de @WorldAthletics: Debe primar la protección de la salud y la seguridad de todos los deportistas. pic.twitter.com/Iiky5kaHqE — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) March 23, 2020

De la mateixa manera s'han manifestat des del món de la natació. L'italià Paolo Barelli, president de la Lliga Europea de Natació i vicepresident de la FINA, demana que el COI resolgui "com abans millor". "Si no ho fan, seran les federacions nacionals i els atletes els que decideixin". Barelli denunciava que la majoria d'atletes, i citava el cas d'Itàlia per proximitat, fa moltes setmanes que no s'entrenen.

"Si el COI no resol res, seran les federacions nacionals i els atletes els que decideixin si van o no als Jocs" Paolo Barelli President de la LEN i vicepresident de la FINA

Des de Polònia també s'ha demanat un ajornament: "La situació actual no permet als atletes preparar-se adequadament per a l'esdeveniment més important del món. L'irregular repartiment del Covid-19 erosiona, a més, la igualtat d'oportunitats", defensen des del Comitè Olímpic del país. El seu president, Andrzej Krasnicki, considera que el més important "és la salut i la seguretat dels atletes" i que existeixin unes "regles clares per competir".

L'últim en dir-hi la seva ha sigut el guanyador del Tour de França 2019, el colombià Egan Bernal: "Tenint en compte la situació global, crec que els Jocs no s'haurien de disputar en les dates planificades. Caldria ajornar-los al 2021". L'amenaça del coronavirus, diu, "és molt més important que els Jocs o el Tour".