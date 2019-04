Rubi: “És l’última oportunitat per acostar-nos als equips de dalt”

“No tenim la percepció de fantasmes de descens dins de l’equip. És l’última oportunitat per acostar-nos als equips de dalt”. Rubi ho té clar: encara que el seu equip estigui a sis punts del descens, ell es resisteix a mirar avall. “Pensem en guanyar. Hi ha equips patint i no volem ser un d’ells. Estem molt motivats”. El tècnic de l’Espanyol s’ha mostrat “tranquil i amb moltes ganes”. “S’estan fent moltes coses bé”, ha afegit l’entrenador blanc-i-blau, que ha deixat clar que nota el suport del club: “La confiança que se'm dona des de dins la noto dia a dia”.

El tècnic maresmenc ha qualificat l’enfrontament contra el Girona com “un partit molt important pels punts en joc i per la rivalitat”. “És un derbi, tenim unes ganes boges de guanyar i de donar-nos una alegria”, ha completat. Rubi ha reconegut que, després d’analitzar els últims partits, tenen “un dèficit ofensiu”, una mancança que contrasta amb el fet que en defensa “l’equip està bé”. “Ens costa molt tancar els partits en atac, i ho acabem pagant en defensa, encara que darrere hem recuperat un punt de solvència i tranquil·litat”.

Preguntat per la possibilitat de no enfrontar-se a Stuani, ha advertit que el Girona té altres arguments ofensius a tenir en compte: “Stuani ens va fer molt de mal en molt poc temps. També tenim molt de respecte per Doumbia i Lozano, però l'eficàcia de Stuani ens pot fer patir molt, segurament és un dels millors rematadors".

Rubi ha inclòs finalment Melendo, que arrossegava molèsties, a la convocatòria de 20 jugadors. A última hora en descartarà dos. “Hi ha jugadors tocats”, ha puntualitzat. A la llista no hi són Alfa Semedo, per decisió tècnica, ni Dídac (sanció) ni els lesionats de llarga durada, David López i Piatti.