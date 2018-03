Escòcia guanya a Roma en el darrer minut i Itàlia s'emporta la cullera de fusta

La selecció de rugbi d'Itàlia ha caigut per 27-29 davant d'Escòcia en l'última jornada del Sis Nacions, motiu pel qual Itàlia guanya la tercera "cullera de fusta" consecutiva, premi que s'emporta qui acaba cuer.

Itàlia ha caigut lluitant i ha perdut per culpa d'un cop de càstig transformat per Greig Laidlaw, quan els italians començaven a assaborir la seva primera victòria en aquest Sis Nacions. La transformació de Laidlaw ha frustrat l'actuació de l'equip entrenat per l'irlandès Conor O'Shea, que no guanya un partit en el Sis Nacions des de febrer de 2015, quan es va imposar per 22-19 precisament contra Escòcia.

Itàlia arribava aquest dissabte a l'últim partit de la seva Sis Nacions després de patir quatre derrotes en altres tants partits, amb 65 punts a favor i 174 punts rebuts, i es mesurava amb una Escòcia que, malgrat ser penúltima, va tenir la satisfacció de derrotar Anglaterra i França.

El xoc de l'Estadi Olímpic ha començat bé per a Itàlia, que s'ha posat per davant 17-5 gràcies a un gran actuació de Tommaso Allan, que ha anotat 12 punts en 21 minuts, amb un assaig, un cop de càstig i dues transformacions. Escòcia ha aconseguit retallat distàncies abans del descans fins al 12-17, gràcies a un assaig de John Barclay i a la successiva transformació de Greig Laidlaw.

A la segona part, Itàlia s'ha posat 24-12, però Sean Maitland i de Stuart Hogg han reaccionat amb dos assaigs, pel 24-26. Els últims minuts han estat molt intensos, amb Allan convertint un cop de càstig al 75 per donar avantatge 27-26 a Itàlia, abans que els escocesos aconseguissin i anotessin un altre cop franc al 79, de nou amb Laidlaw.

Escòcia tanca la seva Sis Nacions amb tres victòries (davant Anglaterra, França i Itàlia) i dues derrotes (contra Gal·les i Irlanda).