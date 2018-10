La selecció de Clàudia Pons es penja un bronze olímpic històric

Era el primer dels reptes que tenia marcats Clàudia Pons, la nova seleccionadora espanyola, i no ha fallat: s'ha penjat la medalla de bronze als Jocs Olímpics de la Joventut. La sub-18 d'Espanya ha derrotat per 11-0 Bolívia en la final de consolació i ha acabat pujant al podi en tercer lloc. És una medalla històrica per al futbol sala espanyol, que fa anys que reivindica el seu desig de ser esport olímpic, i que ha aprofitat l'escenari juvenil per demostrar la seva força.

L'única taca en l'expedient del combinat estatal, que en la fase de grups va golejar Bolívia (8-2), Tailàndia (6-2) i Trinitat (16-1), ha sigut la derrota que va patir a les semifinals contra el Japó per un ajustat 2-3 i que el va privar de lluitar per penjar-se l'or.

540x306 Clàudia Pons, amb Anna Muniesa i Èlia Gullí / FCF Clàudia Pons, amb Anna Muniesa i Èlia Gullí / FCF

A l'equip espanyol, a banda de l'entrenadora Clàudia Pons, hi ha dues catalanes més: Anna Muniesa, jugadora del Penya Esplugues, i Èlia Gullí, del Cervera-Segarra.

Ara la pròxima gran cita de Clàudia Pons a la banqueta serà la final a quatre de l'Europeu, que per primer cop organitzarà la UEFA de manera oficial. Es jugarà al febrer a Porto i Espanya se les heurà amb l'amfitriona Portugal, Ucraïna o Rússia a les semifinals. Encara no s'ha fet el sorteig.