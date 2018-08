La selecció espanyola sub-20, finalista del Mundial amb dues heroïnes mallorquines (1-0)

La selecció espanyola femenina sub-20 jugarà per primer cop la final del Mundial de la seva categoria, després de derrotar les amfitriones del torneig, França, per 0-1 a la semifinal jugada a Vannes. Un gol de la mallorquina Patri Guijarro, de cap, ha decidit el partit a la segona part. El rival d'Espanya a la final d'aquest divendres serà el Japó, després del triomf de les asiàtiques per 0-2 contra Anglaterra.

La portera del Collerenc, la balear Cata Coll, ha sigut una de les protagonistes del matx, ja que ha aturat un penal a Katoto al minut 78 de partit, quan Espanya ja jugava amb 10 futbolistes per la doble amonestació a la catalana Aitana Bonmatí, que no podrà jugar la final. Espanya ha controlat el joc en tot moment, evitant les contres d'un equip molt vertical i físic, gaudint de les millors ocasions del partit. A la primera part, però, Espanya ha topat amb el pal i la defensa local. A la segona finalment Guijarro, habitual a la selecció absoluta, ha guanyat la posició dins de l'àrea, rematant de cap i donant el triomf a Espanya.