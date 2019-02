Una tendència negativa que el Girona assumeix amb preocupació

Si el Girona no és capaç de vèncer diumenge al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid, igualarà la pitjor sèrie de partits oficials sense guanyar des del seu retorn a la LFP el 2008: establerta durant el curs 2013-14, i compartida per Ricardo Rodríguez i Javi López -set partits cadascun-, està fixada en catorze partits, inclosos dos de Copa. Ara en són tretze, dels quals quatre també són de Copa. Aquell curs, els blanc-i-vermells no van baixar a Segona B perquè va aparèixer Pablo Machín per fer realitat el primer dels seus miracles. Tres cursos més tard, el sorià fins i tot portaria el Girona al cel de Primera, on avui Eusebio lluita per mantenir-se.

Montilivi, que comença a pensar el pitjor veient la davallada del seu equip, ha vist com el coixí respecte al Rayo, divuitè classificat i amb qui s’enfrontarà d’aquí a tres jornades a Vallecas, s’ha reduït dels deu al punt actual. Si només es compten els partits de Lliga, no guanya des del 25 de novembre. Han passat 10 jornades i el balanç és demolidor: 4 punts dels 30 possibles. Comparat amb la ratxa de fa sis temporades, entre Rodríguez i López van sumar 8 dels 36 punts en joc, repartits en 12 jornades. Si l’anàlisi s’amplia a les onze temporades que fa que el Girona va pujar a Segona Divisió, l’any 2008 i amb Raül Agné, només en la seva estrena a la categoria de plata va viure uns registres similars. Aquell cop va estar 10 partits sense conèixer la victòria. Els números menys negatius d’aquesta dècada els presenten Rubi, el curs 2012-13, i el mateix Machín, el curs 2014-15, que van passar-se 4 partits consecutius sent incapaços d’assaborir el triomf. La temporada passada, la primera del Girona a Primera, els gironins només van arribar a estar 6 partits seguits sense guanyar.

El registre negatiu que sí que ha assolit Eusebio és el de nombre de derrotes consecutives: 6, comptant Lliga i Copa, que l’ha convertit en l’únic equip que no ha sumat cap punt en la segona volta. Des del 20 de gener, el Girona ha perdut contra el Betis (3-2), el Madrid (4-2), el Barça (0-2), novament el Madrid (1-3), l’Eibar (3-0) i l’Osca (0-2), el cuer de la categoria. No es veia res semblant des de la temporada 1994-95, fa gairebé 25 anys, quan els blanc-i-vermells van baixar a Tercera Divisió. Dirigits per Alfons Muñoz, van deixar el sostre en set derrotes seguides; una nova marca que s’igualarà si perd aquest cap de setmana a Madrid. Amb cinc, també queden enrere les temporades 2008-09 i 2013-14 i, un cop més, Rubi i Machín són els millors en aquest aspecte: amb ells al capdavant, només va haver-hi un màxim de dues derrotes seguides -dividides en sèries diferents-, inclosa la posada en escena a l’elit.

Per trobar-hi una explicació, cal posar èmfasi en el fet que el Girona porta 16 partits consecutius encaixant gol, i no deixa la porteria a zero des del 10 de novembre. De fet, només ho ha aconseguit en 5 dels 29 partits oficials d’aquest curs: en els duels contra el Valladolid, Vila-real, Reial Societat, València i Leganés. De llarg, superen qualsevol estadística dels últims anys, i només li fan ombra les temporades 2011-12, amb 12 partits seguits rebent com a mínim un gol, 2013-14 i 2017-18, amb 11. En els últims set duels la mitjana s’agreuja, perquè han encaixat 20 dels 31 gols durant aquest període. La sagnia és terrible i la preocupació, evident. En els últims tres partits de Lliga, a més, li ha estat impossible foradar les xarxes rivals. I sembla que si no marca Stuani, autor de 12 dels 23 gols marcats però que tan sols n’ha celebrat 2 en les 10 jornades que fa que els gironins no guanyen, ningú és capaç d’assumir aquest rol.

15 finals al davant

El calendari del Girona en aquest tram final de temporada està ple de duels directes que decidiran si la segona permanència al màxim nivell és una realitat. Té programats set partits a Montilivi, davant la Reial Societat, València, Athletic, Espanyol, Vila-real, Sevilla i Llevant, i vuit a fora de casa, contra el Madrid, Rayo Vallecano, Leganés, Atlètic, Celta, Valladolid, Getafe i Alabès.