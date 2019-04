El títol de Lliga no haurà d’esperar

Música, confeti, focs artificials, volta d’honor i parlaments dels futbolistes. Els últims anys aquests havien sigut els elements de la celebració dels títols de Lliga del Barça. Però faltava el més important, el trofeu, que no es lliurava mai just quan l’equip s’havia proclamat campió sinó a l’inici de la temporada següent. Una tradició que es va començar a corregir l’any passat, quan Iniesta va rebre la copa en l’última jornada de Lliga. Aquest any, Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola (RFEF), farà un pas més i serà demà al Camp Nou per donar el trofeu al Barça just després del partit contra el Llevant (sempre, esclar, que sigui matemàticament campió).

Ara bé, durant unes hores, aquesta versió més moderna va perillar, perquè al matí Rubiales va cancel·lar la seva presència a l’estadi. Al·legava una qüestió de respecte pel Llevant, que lluita per evitar el descens, i posposava assistir a l’estadi el 12 de maig, en el Barça-Getafe, quan els blaugranes ja s’haurien assegurat uns dies abans el campionat. A la tarda, però, Rubiales va fer marxa enrere i va mantenir els plans inicials: el president de la Federació serà a la llotja amb el trofeu preparat.

La jornada va ser intensa, tant a les oficines del Camp Nou com a les de la Federació Espanyola. Trucades i reunions. Des de les altes instàncies del Barça reconeixen que van pressionar perquè Rubiales fos finalment a l’estadi. “En el fons, la celebració es faria igual, però en aquests casos és important que hi hagi el títol. Tot llueix molt més”, explica una de les fonts consultades. Els jugadors també ho prefereixen així. Per això el Barça va recórrer als seus galons com a club històric per fer força i la Federació Espanyola hi va accedir. A banda de la qüestió honorífica de rebre el trofeu just el dia que el guanyes, com passa en altres països, també hi havia la raó de marca i de patrocinis: la seva imatge surt beneficiada si el dia que l’equip es proclama matemàticament campió es fotografia també amb el trofeu.

L’estira-i-arronsa entre Barça i Rubiales va agafar els responsables d’organitzar la celebració amb el pas canviat. Ja fa setmanes que a les oficines s’està preparant la celebració. Un acte “espontani i senzill” que es farà després del partit i que, a priori, hauria d’acabar abans de la mitjanit. El club i el vestidor van pactar que no hi hauria rua. “Això per si tot va de conya i es guanya la Champions”, explicaven ahir des de les oficines. El que sí que hi haurà és una samarreta commemorativa, com s’ha fet els últims anys.

Per activa o per passiva

El Barça té tots els trumfos per ser campió demà, sigui per activa o per passiva. És a només tres punts de la Lliga, que guanyarà si venç al Llevant (20.45 h). Ara bé, també pot ser campió unes hores abans si l’Atlètic de Madrid -que rep el Valladolid (16.15 h)- perd contra el conjunt de Pucela. En el cas que els matalassers puntuïn -victòria o empat-, el Barça també haurà de puntuar, igualant o millorant el resultat de l’Atlètic de Madrid.