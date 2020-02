“La unitat entre els jugadors i l’’staff’ és màxima, estem units”

Quan Gerard Piqué surt a parlar vol dir que cal enviar un missatge. Malgrat haver-se lesionat, el central va voler donar la cara després d’uns dies complicats explicant que “la unitat entre els jugadors i l’ staff és màxima. Estem en un moment difícil però al vestidor hi ha tranquil·litat i confiança per poder guanyar els dos títols que queden”. El partit de Bilbao arribava després de la baralla entre Abidal i Messi, de la qual Piqué va dir que “cadascú sap el que ha fet bé i el que no ha fet bé”. “Tirar-nos les coses a la cara no ajuda. El que hem de fer és centrar-nos en el joc i en tornar a guanyar”, va afegir. És a dir, ara toca unitat. Però els jugadors van admetre que algunes coses han fet malament i que els últims dies ha faltat estar units. “Ja ens tiren prou merda de fora com per fer-ho entre nosaltres”, deia Jordi Alba.

Tot i haver perdut, el Barça va voler oferir una imatge d’optimisme. “Sortim reforçats malgrat tot, jugant així sortirem endavant”, afegia Jordi Alba. Piqué va afegir: “És un cop dur però estem contents per com l’equip ha reaccionat a tot el soroll extern d’aquesta setmana”. És a dir, els jugadors volen unir-se ara més que mai al voltant del projecte de Setién, tot i que el president Josep Maria Bartomeu, que va parlar a Barça TV, no va dir res dels problemes dels últims dies. Com si no hagués passat res últimament.

Setién, per la seva banda, va insistir en el seu discurs positiu tot i la clatellada. “La gent potser només veu el resultat, però jo hem quedo amb moltes altres coses. Hem fet realment un partit molt bo. L’equip ha donat molt bona imatge i només ens ha faltat una mica d’encert. Però hem de ser positius. Aquest encert, a la llarga, arribarà. Avui, però, no mereixíem quedar eliminats”, va dir l’entrenador davant la premsa. Setién va admetre: “Ens ha costat sortir de la pressió a la primera part, i ho hem fet millor a la segona. Ter Stegen no ha fet ni una sola aturada i nosaltres hem generat quatre o cinc ocasions clares. I s’han trobat amb un gol quan no podíem reaccionar. Crec que hem merescut guanyar, però la nova Copa és així... En una jugada desgraciada, s’escapa la Copa... És una pena però ara ens hem de centrar en la Lliga i la Champions. El domini del partit ha estat del Barça. I no ha tingut el fruit que voldríem. Però els jugadors han lluitat”. Uns jugadors que ara han d’aixecar el cap.