El valor d’un bressol històric

Badalona no s’entén sense el bàsquet, però el bàsquet no s’entén sense Badalona. Un dels parroquians més patidors de la Penya, Toni Soler, recordava que la ciutat va arribar a tenir tres equips (Joventut, Círcol Catòlic i Sant Josep) a la Lliga espanyola 1973-74. La situació actual és molt diferent, però el bressol verd-i-negre continua sent el gran planter de l’esport professional. L’orgull de la feina formativa ben feta hauria de ser enorme. La Penya aporta un gran valor a Badalona, però sempre ha tingut problemes perquè els polítics ho entenguin. N’hi ha prou fent una passejada pels carrers del centre per adonar-se del fenomen social que representa. És un tret distintiu i una eina de formació i vertebració clau. Impossible passar per la pizzeria Mira Napoli i no recordar les estrelles que van créixer menjant els seus plats. Ara tot està en perill. L’escenari econòmic empeny cap al pessimisme, però hi ha temps per redreçar el rumb i desencallar els tràmits burocràtics que facin falta.